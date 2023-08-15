Рейтинг@Mail.ru
Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 15.08.2023 (обновлено: 10:51 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html
Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу
Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу
Киев использовал черноморскую зерновую инициативу как прикрытие для своих вооружений и складов боеприпасов от ракетных ударов со стороны России, заявил министр... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:49
2023-08-15T10:51
киев
россия
одесса
сергей шойгу
в мире
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414262_0:0:2372:1335_1920x0_80_0_0_dde07c1c506e5bef83ae31247950f6b1.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киев использовал черноморскую зерновую инициативу как прикрытие для своих вооружений и складов боеприпасов от ракетных ударов со стороны России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230812/sdelka-1889721629.html
киев
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414262_218:0:2317:1574_1920x0_80_0_0_fbb0d69247c5fe8588132aeab3c861e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, одесса, сергей шойгу, в мире, форум "армия — 2023"
Киев, Россия, Одесса, Сергей Шойгу, В мире, Форум "Армия — 2023"
Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу

Шойгу обвинил Киев в использовании зерновой сделки для прикрытия от ударов

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киев использовал черноморскую зерновую инициативу как прикрытие для своих вооружений и складов боеприпасов от ракетных ударов со стороны России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Министр обороны Турции: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
12 августа, 16:34
 
КиевРоссияОдессаСергей ШойгуВ миреФорум "Армия — 2023"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала