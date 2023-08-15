https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html

Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу

Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу

Киев использовал черноморскую зерновую инициативу как прикрытие для своих вооружений и складов боеприпасов от ракетных ударов со стороны России, заявил министр... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:49

2023-08-15T10:49

2023-08-15T10:51

киев

россия

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сергей шойгу

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киев использовал черноморскую зерновую инициативу как прикрытие для своих вооружений и складов боеприпасов от ракетных ударов со стороны России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230812/sdelka-1889721629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, одесса, сергей шойгу, в мире, форум "армия — 2023"