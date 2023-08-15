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Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве вылетел из Махачкалы в Москву

Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве вылетел из Махачкалы в Москву - РИА Новости, 16.08.2023

Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве вылетел из Махачкалы в Москву

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел из Махачкалы в Москву с 16 пострадавшими при взрыве в автосервисе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-15T23:58

2023-08-15T23:58

2023-08-16T00:00

происшествия

россия

махачкала

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел из Махачкалы в Москву с 16 пострадавшими при взрыве в автосервисе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское. Самолет Ил-76 МЧС России, по уточненной информации, доставит 16 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву", - говорится в сообщении.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, махачкала, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, чп на азс в махачкале