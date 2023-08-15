https://ria.ru/20230815/rets-1890207274.html

Лучшие экспортеры определены на Урале

Лучшие экспортеры определены на Урале - РИА Новости, 15.08.2023

Лучшие экспортеры определены на Урале

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Уральском федеральном округе, по решению комиссии, состоящей... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:29

2023-08-15T14:29

2023-08-15T14:30

россия

российский экспортный центр (рэц)

сергей левин

вероника никишина

василий осьмаков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818265871_0:125:3078:1856_1920x0_80_0_0_ed8446523d444141636477480cb4d7fe.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Уральском федеральном округе, по решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как компании малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия, сообщает центр.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Экспорт - это неотъемлемая часть развития и процветания любой страны. Он способствует укреплению экономики, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения. Наш конкурс "Экспортер года" призван отметить и наградить тех, кто максимально эффективно использовал свой потенциал на международном рынке. Это люди и компании, которые смогли доказать свою конкурентоспособность, инновационность и умение адаптироваться к изменяющимся условиям. Наши участники - истинные пионеры и лидеры в этой области. Они - представители различных отраслей, таких как сельское хозяйство, промышленность, IT-сектор, туризм и многие другие. Каждый из них реализовал свое видение и стратегию в различных частях мира, доказывая свою экспортную способность и принося нашей стране не только экономическую выгоду, но и укрепление международной репутации", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Успех в экспорте требует не только качественной продукции или услуг, но и умения и желания идти в ногу со временем, искать новые рынки и партнеров. Наши сегодняшние победители тому пример. Опорой экспортного потенциала Уральского федерального всегда являлась обрабатывающая промышленность. Здесь высоко развиты машиностроение, химия и нефтехимия. Особый статус у металлургии – одной из самых мощных и развитых не только в нашей стране, но и в мире. Крупнейшие уральские комбинаты и предприятия, которые производят широкий спектр металлопродукции, традиционно становятся лауреатами премии "Экспортер года", - подчеркнул первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Несмотря на то, что Уральский федеральный округ традиционно является промышленным регионом, он обладает большим потенциалом в сельском хозяйстве. В последние годы наблюдается позитивная динамика экспорта продовольствия. Речь идет о масложировой, а также продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Наилучшие результаты по экспортным поставкам демонстрируют Челябинская, Свердловская и Курганская области", - уточнил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин."Востребованность производимой продукции на глобальных рынках - важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу "Экспортер года" мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.Лидерами округа по экспортным результатам стали Свердловская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Компании из этих регионов заняли больше всего призовых мест: 25, 8 и 6 соответственно."Для уральцев экспорт - это дополнительные деньги в экономику, новые рабочие места. Это дополнительные возможности для нашего малого и среднего бизнеса. И, безусловно, это вопрос продвижения нашей продукции, изучение рынков, совместные кооперационные цепочки", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.В этом году все компании, которые подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы Российского экспортного центра: символичные 2023 рубля вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 миллионов рублей, в соответствии с условиями продукта). Это сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его "дочерняя" организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии."Экспортером года в сфере промышленности" среди малых и средних предприятий стало ООО ЛПК "САМЗА", Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, которое экспортирует пиломатериалы, погонажные материалы и столярно-строительные изделия. На втором месте ООО "Маклауд", Свердловская область, которое экспортирует кальяны и предметы искусства. На третьем месте - ООО "Спецтех" также из Свердловской области, оно экспортирует теплоизоляционные и противопригарные покрытия.Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стало ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" (УМК), Челябинская область, оно экспортирует металлургическую продукцию. Вторым стало ООО "Бергауф Строительные Технологии", Свердловская область, которое экспортирует сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы и продукцию для ремонта. Третье - АО "КУЗОЦМ" (Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов), Свердловская область, экспортирующее металлургическую продукцию."Экспортер года в сфере машиностроения" у МСП - ООО "Равани-Рус" из Челябинской области, которое экспортирует шаровые краны, дисковые затворы, стальные фланцы, трубы. На втором месте ООО "Гидроприводы Конькова", Свердловская область. Экспортирует и обслуживает нефтегазодобывающее оборудование. Третье место у ЗАО "Тюменьмашзавод", Тюменская область. Экспортирует сцепления для грузового транспорта и спецтехники.У крупного бизнеса в этой же номинации победило ПАО "Уралмашзавод", Свердловская область, экспортирует оборудование для металлургии и горнодобывающей промышленности.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" у малого бизнеса заняло ООО "Вега", Свердловская область. Экспортирует растительные масла в Китай. Второе место у ООО "Племенной птицеводческий репродуктор "Свердловский", которое экспортирует цыплят и инкубационные яйца. Третье место у ООО Научно-производственная компания "АгроАльянс", Тюменская область. Экспортирует семена мягкой яровой пшеницы, ячменя, гороха, овса.Среди крупного бизнеса в этом виде экспорта первое место у ООО "А1 Агро Групп", Свердловская область. Экспортирует растительные масла, зерно и обезжиренное молоко. Вторые - АО "Богдановичский комбикормовый завод", Свердловская область. Экспортирует комбикорм и премиксы для животных."Экспортером года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)" среди МСП стал индивидуальный предприниматель Тимур Валеев из Челябинской области, он экспортирует печенье, конфеты, мармелад. Второе место у ООО производственная компания "Слада", Тюменская область, которое экспортирует кондитерские изделия. Третье место у ООО "Биолоджик", Свердловская область, которое экспортирует мед и кондитерские изделия."Экспортером года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)" среди МСП стало АО "Жировой комбинат", Свердловская область. Экспортирует масла и маргариновую продукцию. Второе место у ООО "Хладокомбинат № 3", также из Свердловской области, оно экспортирует мороженое. Третье место у ООО "Салехардский комбинат", Ямало-Ненецкий автономный округ, оно экспортирует продукты из рыбы."Экспортером года в сфере услуг" у малого и среднего бизнеса стало ООО "СИРИН", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, оно экспортирует программное обеспечение, услуги облачного сервиса видеоаналитики, аппаратно-программные комплексы распознавания. Второе место у ЗАО "Квант", Свердловская область, которое оказывает услуги по монтажу и наладке радиационной техники. Третье место у ООО "Дрим", Тюменская область. Оказывает услуги по химической чистке изделий и уходу за территориями."Трейдером года" стало ООО "АЙРОНЭКС", Тюменская область, которое экспортирует металлическую мебель и системы хранения. Второе место у ООО "РТК", Свердловская область, оно выполняет экспортные поставки продукции из резины и других промышленных полимеров. На третьем месте ООО ТД "КТЗ", Свердловская область. Экспортирует трубы нефтяного сортамента."Прорывом года" у МСП стало ООО "СИРИН" из ХМАО, которое экспортирует программное обеспечение, услуги облачного сервиса видеоаналитики, аппаратно-программные комплексы распознавания. Второе место у ООО "АЙРОНЭКС", Тюменская область. Экспортирует металлическую мебель и системы хранения. На третьем месте ООО "Маклауд".В номинации "Новая география" победило ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" (УМК), Челябинская область. Экспортирует металлургическую продукцию. На втором месте ПАО "Уралмашзавод", Свердловская область, оно экспортирует оборудование для металлургии и горнодобывающей промышленности."Лучшей женщиной-экспортером" в малом бизнесе стала Ольга Карташова, замдиректора по продажам ООО НПО "Экспериментальный завод" из Свердловской области, которое экспортирует распиловочные станки, резцы и другое оборудования. Второе место заняла Наталья Николотова, директор ООО "ЗСПК - Снабжение", ХМАО. Предприятие экспортирует автозапчасти для ремонта скважин. Третье место у Раисы Дыбань, директора ООО НРКК Санта-Мария также из ХМАО. Компания экспортирует продукцию из мяса, рыбы, ракообразных. Третье место заняла индивидуальный предприниматель Светлана Мариненко, основатель бренда свадебных платьев Lana Marinenko (Тюменская область). Экспортирует уникальные свадебные платья.В крупном бизнесе в этой категории победила генеральный директор АО "Жировой комбинат"."Лучшим молодым предпринимателем-экспортером" у малого бизнеса стал Игорь Чуваков, соучредитель ООО "Маклауд". На втором месте Михаил Кирьянов, генеральный директор ООО "ТД Стиминоксгрупп" (Свердловская область). Компания экспортирует оборудование для производства пищевой промышленности. Третьим стал индивидуальный предприниматель из ХМАО Дмитрий Вяциорец, который экспортирует оцилиндрованные бревна.В номинации "Ответственный экспортер ESG" в МСП победило ООО "Дрим", Тюменская область. Оказывает услуги по химической чистке изделий и уходу за территориями. Вторые - ООО "Спецтех", Свердловская область. Экспортирует теплоизоляционные и противопригарные покрытия. На третьем месте ООО "Гидроприводы Конькова", Свердловская область. Экспортирует и обслуживает нефтегазодобывающее оборудование.У крупного бизнеса в этой номинации первое место у ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" (УМК), Челябинская область. Экспортирует металлургическую продукцию. Второе место у ООО "А1 Агро Групп", Свердловская область. Экспортирует растительные масла, зерно и обезжиренное молоко.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20230807/litsenzii-1888616761.html

https://ria.ru/20230814/poruchitelstva-1890006999.html

https://ria.ru/20230811/rets-1889589264.html

https://ria.ru/20230810/rets-1889348108.html

https://ria.ru/20230810/rets-1889298163.html

https://ria.ru/20230810/rets-1889262740.html

https://ria.ru/20230809/spros-1889151685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), сергей левин, вероника никишина, василий осьмаков, экономика