https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html

Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу

Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу

Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:26

2023-08-15T10:26

2023-08-15T11:44

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности."Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан", — сказал он.Шойгу отметил, что под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства."По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса. Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности", — подчеркнул глава оборонного ведомства.Он также указал на роль Запада в боях на Украине."Сегодня России противостоят не Вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал министр.По его словам, иностранные советники используют украинских солдат как живую силу для отработки различных вариантов ведения боя с применением западного вооружения. При этом они "не принимают в расчет" уровень потерь в ВСУ.Шойгу также рассказал, что взятые в плен украинские солдаты, прошедшие подготовку по стандартам НАТО, крайне негативно отзываются о западном военном обучении.Кроме того, министр упомянул о решении США передать Украине кассетные боеприпасы, напомнив о широко известных негативных последствиях их применения для мирного населения."Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", — подчеркнул Шойгу.Глава оборонного ведомства добавил, что за время спецоперации российские бойцы развенчали множество мифов о превосходстве западных военных стандартов."Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", — сказал Шойгу.Он отметил, что спецоперация положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, а Россия готова поделиться полученным боевым опытом с дружественными странами."Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами", — указал министр.Он также добавил, что Минобороны детально изучает все данные о программах подготовки военнослужащих ВСУ по методикам НАТО, используя это для противодействия противнику. Полученный опыт также применяют при разработке программ подготовки иностранных военных специалистов в российских военных учебных заведениях.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

https://ria.ru/20230701/instruktory-1881622096.html

https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html

https://ria.ru/20230815/shoygu-1890138316.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу: "Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан" Шойгу: Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан 2023-08-15T10:26 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины