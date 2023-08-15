Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины
Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. О выступлениях министра обороны России Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова на XI Московской конференции по безопасности, ходе спецоперации и "мирном плане" Зеленского — в материале РИА Новости.
XI Московская конференция по безопасности
Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на мероприятии, заявил, что военный ресурс Киева почти исчерпан, о чем говорят предварительные итоги боевых действий. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения боевых действий с применением западных образцов вооружения. По словам Шойгу, в Минобороны России детально изучают все сведения о программах подготовки по методикам НАТО для противодействия им.
Кроме того, глава ведомства допустил, что на фоне поставок США кассетных боеприпасов Украине Москва может пересмотреть решение о неиспользовании этого вида вооружений. Он также пообещал, что Министерство обороны продолжит возвращать российских военных из плена.
На мероприятии выступил также министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.
Ход операции
- Российские подразделения в ночь на 15 августа нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Все назначенные объекты удалось поразить, украинскому ВПК нанесен значительный ущерб.
- Российские войска отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник потерял до 80 человек и шесть единиц техники.
- На Купянском направлении удалось отразить шесть атак украинских войск. Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab, две словацкие Zuzana-2 и "Гвоздику".
- На Донецком направлении российские военные отразили 11 атак ВСУ. Противник потерял до 230 военных, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и "Акацию".
- На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли за сутки 200 военных и десять единиц техники, на Запорожском — более 200 военнослужащих.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о предотвращении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. Он подчеркнул, что в результате никто не пострадал.
СНБО — о плане Украины
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможности сделать "мирный план" Владимира Зеленского "более гибким", заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленных пунктов. При этом он отметил, что гибкость можно будет проявить только в том, чтобы поменять местами пункты плана.
Данилов подчеркнул, что союзники не оказывают давления на Украину для начала переговоров с Россией. На протяжении последних недель об этом сообщал целый ряд западных СМИ.
Секретарь СНБО также повторил заявления о том, что Киев не собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он выступил против идеи его встречи с Зеленским при посредничестве папы римского Франциска.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.