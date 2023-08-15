Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 15.08.2023 (обновлено: 22:19 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/resurs-1890306373.html
Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины
Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины - РИА Новости, 15.08.2023
Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины
О выступлениях министра обороны России Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова на XI Московской конференции по безопасности, ходе спецоперации и "мирном плане"... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T21:53
2023-08-15T22:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир зеленский
алексей данилов
сергей шойгу
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890171954_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_0b36223d69faba1ce5763f73d5b3aebd.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. О выступлениях министра обороны России Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова на XI Московской конференции по безопасности, ходе спецоперации и "мирном плане" Зеленского — в материале РИА Новости.XI Московская конференция по безопасностиМинистр обороны Сергей Шойгу, выступая на мероприятии, заявил, что военный ресурс Киева почти исчерпан, о чем говорят предварительные итоги боевых действий. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения боевых действий с применением западных образцов вооружения. По словам Шойгу, в Минобороны России детально изучают все сведения о программах подготовки по методикам НАТО для противодействия им. Кроме того, глава ведомства допустил, что на фоне поставок США кассетных боеприпасов Украине Москва может пересмотреть решение о неиспользовании этого вида вооружений. Он также пообещал, что Министерство обороны продолжит возвращать российских военных из плена. На мероприятии выступил также министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Ход операцииГубернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о предотвращении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. Он подчеркнул, что в результате никто не пострадал.СНБО — о плане УкраиныСекретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможности сделать "мирный план" Владимира Зеленского "более гибким", заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленных пунктов. При этом он отметил, что гибкость можно будет проявить только в том, чтобы поменять местами пункты плана.Данилов подчеркнул, что союзники не оказывают давления на Украину для начала переговоров с Россией. На протяжении последних недель об этом сообщал целый ряд западных СМИ. Секретарь СНБО также повторил заявления о том, что Киев не собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он выступил против идеи его встречи с Зеленским при посредничестве папы римского Франциска. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230815/konflikt-1890302883.html
https://ria.ru/20230815/chlenstvo-1890296010.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу: "Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан"
Шойгу: Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан
2023-08-15T21:53
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890171954_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_fb8d1df9d1e2727b1f81bafed1fa0df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, владимир зеленский, алексей данилов, сергей шойгу, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, форум "армия — 2023"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Сергей Шойгу, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Форум "Армия — 2023"
Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины

Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. О выступлениях министра обороны России Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова на XI Московской конференции по безопасности, ходе спецоперации и "мирном плане" Зеленского — в материале РИА Новости.

XI Московская конференция по безопасности

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на мероприятии, заявил, что военный ресурс Киева почти исчерпан, о чем говорят предварительные итоги боевых действий. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения боевых действий с применением западных образцов вооружения. По словам Шойгу, в Минобороны России детально изучают все сведения о программах подготовки по методикам НАТО для противодействия им.
Кроме того, глава ведомства допустил, что на фоне поставок США кассетных боеприпасов Украине Москва может пересмотреть решение о неиспользовании этого вида вооружений. Он также пообещал, что Министерство обороны продолжит возвращать российских военных из плена.
На мероприятии выступил также министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

Ход операции

  • Российские подразделения в ночь на 15 августа нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Все назначенные объекты удалось поразить, украинскому ВПК нанесен значительный ущерб.
  • Российские войска отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник потерял до 80 человек и шесть единиц техники.
  • На Купянском направлении удалось отразить шесть атак украинских войск. Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab, две словацкие Zuzana-2 и "Гвоздику".
  • На Донецком направлении российские военные отразили 11 атак ВСУ. Противник потерял до 230 военных, две БМП, американскую самоходку М109 Paladin и "Акацию".
  • На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли за сутки 200 военных и десять единиц техники, на Запорожском — более 200 военнослужащих.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о предотвращении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. Он подчеркнул, что в результате никто не пострадал.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет
Вчера, 21:05

СНБО — о плане Украины

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможности сделать "мирный план" Владимира Зеленского "более гибким", заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленных пунктов. При этом он отметил, что гибкость можно будет проявить только в том, чтобы поменять местами пункты плана.
Данилов подчеркнул, что союзники не оказывают давления на Украину для начала переговоров с Россией. На протяжении последних недель об этом сообщал целый ряд западных СМИ.
Секретарь СНБО также повторил заявления о том, что Киев не собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он выступил против идеи его встречи с Зеленским при посредничестве папы римского Франциска.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО
Вчера, 20:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловСергей ШойгуНАТОСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныФорум "Армия — 2023"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала