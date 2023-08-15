https://ria.ru/20230815/resurs-1890306373.html

Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины

Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины - РИА Новости, 15.08.2023

Спецоперация, 15 августа: комментарии Шойгу о военном ресурсе Украины

О выступлениях министра обороны России Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова на XI Московской конференции по безопасности, ходе спецоперации и "мирном плане"... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T21:53

2023-08-15T21:53

2023-08-15T22:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

владимир зеленский

алексей данилов

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. О выступлениях министра обороны России Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова на XI Московской конференции по безопасности, ходе спецоперации и "мирном плане" Зеленского — в материале РИА Новости.XI Московская конференция по безопасностиМинистр обороны Сергей Шойгу, выступая на мероприятии, заявил, что военный ресурс Киева почти исчерпан, о чем говорят предварительные итоги боевых действий. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения боевых действий с применением западных образцов вооружения. По словам Шойгу, в Минобороны России детально изучают все сведения о программах подготовки по методикам НАТО для противодействия им. Кроме того, глава ведомства допустил, что на фоне поставок США кассетных боеприпасов Украине Москва может пересмотреть решение о неиспользовании этого вида вооружений. Он также пообещал, что Министерство обороны продолжит возвращать российских военных из плена. На мероприятии выступил также министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Ход операцииГубернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о предотвращении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. Он подчеркнул, что в результате никто не пострадал.СНБО — о плане УкраиныСекретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможности сделать "мирный план" Владимира Зеленского "более гибким", заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленных пунктов. При этом он отметил, что гибкость можно будет проявить только в том, чтобы поменять местами пункты плана.Данилов подчеркнул, что союзники не оказывают давления на Украину для начала переговоров с Россией. На протяжении последних недель об этом сообщал целый ряд западных СМИ. Секретарь СНБО также повторил заявления о том, что Киев не собирается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он выступил против идеи его встречи с Зеленским при посредничестве папы римского Франциска. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. В Кремле добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230815/konflikt-1890302883.html

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Шойгу: "Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан" Шойгу: Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан 2023-08-15T21:53 true PT0M46S

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