https://ria.ru/20230815/proekt-1890193198.html
Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России
Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России - РИА Новости, 15.08.2023
Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России
Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:34
2023-08-15T13:34
2023-08-15T13:34
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование. "Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года… определяет основные направления государственной политики в сфере развития отрасли связи. Документ направлен на формирование перспективного и конкурентоспособного облика отрасли связи", - говорится в проекте. "В случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи, освоение новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО), направленных на достижение целей настоящей стратегии, – может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующими органами власти величину", - сказано, в частности, в документе. Кроме того, проект предполагает законодательное введение в РФ категории "доверенного ТКО". Это ТКО, соответствующее установленным требованиям по безопасности информации, "работающее в строгом соответствии с декларированным функционалом и исключающее выполнение недекларированных возможностей". Проект стратегии предусматривает "допустимость использования в Единой сети электросвязи Российской Федерации ТКО зарубежного производства, отнесенного к категории доверенного ТКО". "Переход на использование в сетях связи ТКО только отечественного производства возможен в случаях, когда на российском рынке представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить ТКО зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20230811/svyaz-1889641080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, россия, технологии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Экономика, Россия, Технологии
Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России
Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Минцифры представило проект
стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование.
"Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года… определяет основные направления государственной политики в сфере развития отрасли связи. Документ направлен на формирование перспективного и конкурентоспособного облика отрасли связи", - говорится в проекте.
"В случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи, освоение новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО), направленных на достижение целей настоящей стратегии, – может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующими органами власти величину", - сказано, в частности, в документе.
Кроме того, проект предполагает законодательное введение в РФ категории "доверенного ТКО". Это ТКО, соответствующее установленным требованиям по безопасности информации, "работающее в строгом соответствии с декларированным функционалом и исключающее выполнение недекларированных возможностей".
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Проект стратегии предусматривает "допустимость использования в Единой сети электросвязи Российской Федерации ТКО зарубежного производства, отнесенного к категории доверенного ТКО".
"Переход на использование в сетях связи ТКО только отечественного производства возможен в случаях, когда на российском рынке представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить ТКО зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи", - отмечается в документе.