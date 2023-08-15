https://ria.ru/20230815/proekt-1890193198.html

Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России

Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России - РИА Новости, 15.08.2023

Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России

Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:34

2023-08-15T13:34

2023-08-15T13:34

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование. "Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года… определяет основные направления государственной политики в сфере развития отрасли связи. Документ направлен на формирование перспективного и конкурентоспособного облика отрасли связи", - говорится в проекте. "В случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи, освоение новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО), направленных на достижение целей настоящей стратегии, – может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующими органами власти величину", - сказано, в частности, в документе. Кроме того, проект предполагает законодательное введение в РФ категории "доверенного ТКО". Это ТКО, соответствующее установленным требованиям по безопасности информации, "работающее в строгом соответствии с декларированным функционалом и исключающее выполнение недекларированных возможностей". Проект стратегии предусматривает "допустимость использования в Единой сети электросвязи Российской Федерации ТКО зарубежного производства, отнесенного к категории доверенного ТКО". "Переход на использование в сетях связи ТКО только отечественного производства возможен в случаях, когда на российском рынке представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить ТКО зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230811/svyaz-1889641080.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, россия, технологии