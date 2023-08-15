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Источник: владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса имеет судимость

Источник: владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса имеет судимость - РИА Новости, 15.08.2023

Источник: владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса имеет судимость

Предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа на АЗС, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:11

2023-08-15T13:11

2023-08-15T14:09

происшествия

чп на азс в махачкале

махачкала

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа на АЗС, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительным данным, владелец автомастерской — Ибрагим Шамхалов. Ранее он был судим — предприниматель незаконно продавал газ на АЗС", — сказал собеседник агентства.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35.В больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале 2023-08-15T13:11 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала