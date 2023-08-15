https://ria.ru/20230815/pozhar-1890183547.html
Источник: владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса имеет судимость
Источник: владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса имеет судимость - РИА Новости, 15.08.2023
Источник: владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса имеет судимость
Предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа на АЗС, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:11
2023-08-15T13:11
2023-08-15T14:09
происшествия
чп на азс в махачкале
махачкала
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа на АЗС, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительным данным, владелец автомастерской — Ибрагим Шамхалов. Ранее он был судим — предприниматель незаконно продавал газ на АЗС", — сказал собеседник агентства.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35.В больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890161855_237:0:1669:1074_1920x0_80_0_0_463d62d9a02261da452f02b03814be21.jpg
Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
2023-08-15T13:11
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала
Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале, Махачкала
Источник: владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса имеет судимость
Владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса был судим за продажу газа
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа на АЗС, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"По предварительным данным, владелец автомастерской — Ибрагим Шамхалов. Ранее он был судим — предприниматель незаконно продавал газ на АЗС", — сказал собеседник агентства.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы
загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35.
В больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
Семьи погибших получат по миллиону рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.