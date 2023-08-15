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Пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом МЧС - РИА Новости, 15.08.2023
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19:36 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890292625.html
Пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом МЧС
Пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом МЧС - РИА Новости, 15.08.2023
Пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом МЧС
Спецборт МЧС РФ доставит на лечение в Москву 17 пострадавших в результате трагедии в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:36
2023-08-15T19:36
россия
москва
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
ил-76
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставит на лечение в Москву 17 пострадавших в результате трагедии в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. &quot;Спецборт МЧС России доставит 17 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву. Самолет Ил-76 МЧС России готовится к вылету из аэропорта &quot;Махачкала&quot; для проведения санитарной эвакуации пострадавших при пожаре в Московские лечебные учреждения&quot;, - сказал собеседник агентства.Как уточняется, борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами для оказания медицинской помощи во время полёта. Сопровождают пострадавших врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России. Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире. Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году. В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.
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россия, москва, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, чп на азс в махачкале
Россия, Москва, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Ил-76, ЧП на АЗС в Махачкале
Пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом МЧС

Спецборт МЧС доставит в Москву 17 пострадавших в результате трагедии в Махачкале

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету за пострадавшими при взрыве в Махачкале
Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету за пострадавшими при взрыве в Махачкале
© Пресс-служба МЧС РФ
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Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету за пострадавшими при взрыве в Махачкале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставит на лечение в Москву 17 пострадавших в результате трагедии в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«

"Спецборт МЧС России доставит 17 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву. Самолет Ил-76 МЧС России готовится к вылету из аэропорта "Махачкала" для проведения санитарной эвакуации пострадавших при пожаре в Московские лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
"Прохожие среагировали быстро". Что произошло на автозаправке в Махачкале
Вчера, 13:32
Как уточняется, борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами для оказания медицинской помощи во время полёта. Сопровождают пострадавших врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.
Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.
Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.
В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
РоссияМоскваМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасИл-76ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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