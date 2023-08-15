https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890292625.html

Пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом МЧС

Пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом МЧС - РИА Новости, 15.08.2023

Пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом МЧС

Спецборт МЧС РФ доставит на лечение в Москву 17 пострадавших в результате трагедии в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:36

2023-08-15T19:36

2023-08-15T19:36

россия

москва

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

ил-76

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставит на лечение в Москву 17 пострадавших в результате трагедии в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спецборт МЧС России доставит 17 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву. Самолет Ил-76 МЧС России готовится к вылету из аэропорта "Махачкала" для проведения санитарной эвакуации пострадавших при пожаре в Московские лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства.Как уточняется, борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами для оказания медицинской помощи во время полёта. Сопровождают пострадавших врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России. Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире. Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году. В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.

https://ria.ru/20230815/proisshestvie-1890180669.html

россия

москва

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, чп на азс в махачкале