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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале

На стационаром лечении после ЧП в Махачкале находятся 62 человека, в том числе 16 детей, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:07

2023-08-15T12:07

2023-08-15T12:07

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На стационаром лечении после ЧП в Махачкале находятся 62 человека, в том числе 16 детей, сообщила пресс-служба Минздрава России. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. "В настоящий момент на стационарном лечении находятся 62 человека, в том числе 16 детей. Состояние 11 пострадавших, в том числе 2 детей, оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Еще 18 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнили в пресс-службе. Всем тяжело пострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России проводятся консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения, отметили в пресс-службе.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан