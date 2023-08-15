https://ria.ru/20230815/pamyatnik-1890225322.html

В Великих Луках установили памятник Сталину

В Великих Луках установили памятник Сталину - РИА Новости, 15.08.2023

В Великих Луках установили памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли представители фонда культурного наследия "Русский Витязь" в Великих Луках Псковской области, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:20

2023-08-15T15:20

2023-08-15T15:20

великие луки

иосиф сталин (джугашвили)

русские витязи

псковская область

волгоград

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину открыли представители фонда культурного наследия "Русский Витязь" в Великих Луках Псковской области, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора фонда, режиссер документального кино Владимир Паршиков. "Высота памятника составляет 8 метров, его проект создал скульптор Михаил Красильников еще 4 года назад. Предполагалось, что памятник установим в Волгограде, но из-за позиции региональных властей реализовать не получилось. Сегодня, спустя три года поисков, смогли установить памятник на территории завода "Микрон", - отметил Паршиков. Инициативная группа рассматривала варианты установки памятника в Московской области, Воронеже, но согласования властей проект не проходил. В 2023 году идею разместить монумент поддержало руководство завода "Микрон", сообщил Паршиков. "Это очень важно, что нашлись единомышленники среди руководства завода, в трудовом коллективе. Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину", - сказал собеседник агентства. Памятник размещен перед центральным входом, напротив проходной на завод.

https://ria.ru/20230813/vandaly-1889829260.html

https://ria.ru/20230727/brezhnev-1886700864.html

великие луки

псковская область

волгоград

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великие луки, иосиф сталин (джугашвили), русские витязи, псковская область, волгоград