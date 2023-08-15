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МЧС опровергло сообщения о задымлении на месте взрыва в Махачкале
МЧС опровергло сообщения о задымлении на месте взрыва в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
МЧС опровергло сообщения о задымлении на месте взрыва в Махачкале
Главное управление МЧС по Дагестану назвало фейком информацию, что на место взрыва на окраине Махачкалы якобы повторно вызваны пожарные из-за сильного... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:37
2023-08-15T20:37
2023-08-15T20:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС по Дагестану назвало фейком информацию, что на место взрыва на окраине Махачкалы якобы повторно вызваны пожарные из-за сильного задымления руин."Данная информация не соответствует действительности, это фейк", – заявила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Тамила Газимагомедова. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.По последним данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале, махачкала, республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале, Махачкала, Республика Дагестан
МЧС опровергло сообщения о задымлении на месте взрыва в Махачкале
МЧС опровергло сообщения о сильном задымлении на месте взрыва в Махачкале