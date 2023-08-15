https://ria.ru/20230815/obstrel-1890169884.html

При обстреле хутора в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП

При обстреле хутора в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП - РИА Новости, 15.08.2023

При обстреле хутора в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП

Украинские военные в понедельник обстреляли окраину хутора Брянские Липяги в Вейделевском районе ракетой комплекса "Точка-У", повреждена ЛЭП, сообщил в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:24

2023-08-15T12:24

2023-08-15T12:24

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg

БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные в понедельник обстреляли окраину хутора Брянские Липяги в Вейделевском районе ракетой комплекса "Точка-У", повреждена ЛЭП, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во вторник в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в понедельник, 14 августа. Обстрелу подверглись восемь приграничных муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 136, из них 60 это сброшенные взрывные устройства с БПЛА. Это самый высокий уровень обстрелов в августе на данный момент. Системой ПВО над Белгородом сбито две воздушные цели, в результате падения фрагментов повреждения получили два домовладения. Кроме того, было сбито три беспилотника и один дрон-камикадзе был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. "В Вейделевском районе по окраине хутора Брянские Липяги ударила ракета комплекса "Точка-У". Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично нарушено энергоснабжение в семи населённых пунктах – без света временно остались 60 абонентов. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Нехотеевка и Наумовка было выпущены 9 и 7 артиллерийских снарядов соответственно. В селе Пушкарное было уничтожено 3 беспилотника противника. Село Журавлевка подверглось обстрелу из артиллерии и гранатомета, где были зафиксированы 3 артиллерийских снаряда и 7 гранатометных выстрелов. Также одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. В селе Красный Хутор с БПЛА сброшено 58 осколочных боеприпасов, также по селу выпущено 14 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе, по словам губернатора, на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе три прилета зафиксировано по хутору Дубровка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. "В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сёл Дроновка и Сподарюшино – установлено 3 и 6 прилётов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Новая Таволжанка выпущено по 10 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – два минометных снаряда", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230812/pushkov-1889700127.html

https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890137785.html

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890156896.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

белгород

белгородский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область