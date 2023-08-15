https://ria.ru/20230815/obstrel-1890169884.html
При обстреле хутора в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП
При обстреле хутора в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП - РИА Новости, 15.08.2023
При обстреле хутора в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП
Украинские военные в понедельник обстреляли окраину хутора Брянские Липяги в Вейделевском районе ракетой комплекса "Точка-У", повреждена ЛЭП, сообщил в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:24
2023-08-15T12:24
2023-08-15T12:24
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные в понедельник обстреляли окраину хутора Брянские Липяги в Вейделевском районе ракетой комплекса "Точка-У", повреждена ЛЭП, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во вторник в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в понедельник, 14 августа. Обстрелу подверглись восемь приграничных муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 136, из них 60 это сброшенные взрывные устройства с БПЛА. Это самый высокий уровень обстрелов в августе на данный момент. Системой ПВО над Белгородом сбито две воздушные цели, в результате падения фрагментов повреждения получили два домовладения. Кроме того, было сбито три беспилотника и один дрон-камикадзе был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. "В Вейделевском районе по окраине хутора Брянские Липяги ударила ракета комплекса "Точка-У". Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично нарушено энергоснабжение в семи населённых пунктах – без света временно остались 60 абонентов. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Нехотеевка и Наумовка было выпущены 9 и 7 артиллерийских снарядов соответственно. В селе Пушкарное было уничтожено 3 беспилотника противника. Село Журавлевка подверглось обстрелу из артиллерии и гранатомета, где были зафиксированы 3 артиллерийских снаряда и 7 гранатометных выстрелов. Также одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. В селе Красный Хутор с БПЛА сброшено 58 осколочных боеприпасов, также по селу выпущено 14 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе, по словам губернатора, на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе три прилета зафиксировано по хутору Дубровка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. "В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сёл Дроновка и Сподарюшино – установлено 3 и 6 прилётов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Новая Таволжанка выпущено по 10 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – два минометных снаряда", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230812/pushkov-1889700127.html
https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890137785.html
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890156896.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
При обстреле хутора в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП
Гладков: при обстреле хутора Брянские Липяги со стороны ВСУ повреждена ЛЭП
БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости.
Украинские военные в понедельник обстреляли окраину хутора Брянские Липяги в Вейделевском районе ракетой комплекса "Точка-У", повреждена ЛЭП, сообщил в телеграм-канале
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Во вторник в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в понедельник, 14 августа. Обстрелу подверглись восемь приграничных муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 136, из них 60 это сброшенные взрывные устройства с БПЛА. Это самый высокий уровень обстрелов в августе на данный момент.
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Системой ПВО над Белгородом
сбито две воздушные цели, в результате падения фрагментов повреждения получили два домовладения. Кроме того, было сбито три беспилотника и один дрон-камикадзе был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
"В Вейделевском районе по окраине хутора Брянские Липяги ударила ракета комплекса "Точка-У". Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично нарушено энергоснабжение в семи населённых пунктах – без света временно остались 60 абонентов. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе
по селам Нехотеевка и Наумовка было выпущены 9 и 7 артиллерийских снарядов соответственно. В селе Пушкарное было уничтожено 3 беспилотника противника.
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Село Журавлевка подверглось обстрелу из артиллерии и гранатомета, где были зафиксированы 3 артиллерийских снаряда и 7 гранатометных выстрелов. Также одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. В селе Красный Хутор с БПЛА сброшено 58 осколочных боеприпасов, также по селу выпущено 14 артиллерийских снарядов.
В Борисовском районе, по словам губернатора, на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе три прилета зафиксировано по хутору Дубровка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда.
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"В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сёл Дроновка и Сподарюшино – установлено 3 и 6 прилётов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Новая Таволжанка выпущено по 10 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – два минометных снаряда", - уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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