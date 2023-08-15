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Глава Дагестана поручил провести обход домов у места взрыва в Махачкале
Глава Дагестана поручил провести обход домов у места взрыва в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Глава Дагестана поручил провести обход домов у места взрыва в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям Махачкалы провести обход домов вблизи места взрыва на АЗС для выявления жильцов, получивших травмы, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:36
2023-08-15T11:36
2023-08-15T11:36
чп на азс в махачкале
происшествия
махачкала
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям Махачкалы провести обход домов вблизи места взрыва на АЗС для выявления жильцов, получивших травмы, сообщает пресс-служба руководителя республики. "Сергей Меликов поручил столичным властям провести обход домов вблизи места взрыва в Махачкале. В ходе заседания оперативного штаба глава республики отметил, что необходимо организовать работу по обходу близлежащих от места взрыва домов для выявления жильцов, которые получили травмы, в том числе психологические", – говорится в сообщении. Вопрос поручено взять на контроль мэру Махачкалы Юсупу Умавову. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных.
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следственные действия на месте происшествия в Махачкале
Следователи СУ СК России по Республике Дагестан продолжают следственные действия на месте происшествия
2023-08-15T11:36
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на азс в махачкале, происшествия, махачкала, сергей меликов, республика дагестан
ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Глава Дагестана поручил провести обход домов у места взрыва в Махачкале
Меликов поручил провести обход домов вблизи места взрыва на АЗС в Махачкале