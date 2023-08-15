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Глава Дагестана поручил провести обход домов у места взрыва в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
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11:36 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/obkhod-1890154869.html
Глава Дагестана поручил провести обход домов у места взрыва в Махачкале
Глава Дагестана поручил провести обход домов у места взрыва в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Глава Дагестана поручил провести обход домов у места взрыва в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям Махачкалы провести обход домов вблизи места взрыва на АЗС для выявления жильцов, получивших травмы, сообщает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:36
2023-08-15T11:36
чп на азс в махачкале
происшествия
махачкала
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям Махачкалы провести обход домов вблизи места взрыва на АЗС для выявления жильцов, получивших травмы, сообщает пресс-служба руководителя республики. "Сергей Меликов поручил столичным властям провести обход домов вблизи места взрыва в Махачкале. В ходе заседания оперативного штаба глава республики отметил, что необходимо организовать работу по обходу близлежащих от места взрыва домов для выявления жильцов, которые получили травмы, в том числе психологические", – говорится в сообщении. Вопрос поручено взять на контроль мэру Махачкалы Юсупу Умавову. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следственные действия на месте происшествия в Махачкале
Следователи СУ СК России по Республике Дагестан продолжают следственные действия на месте происшествия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чп на азс в махачкале, происшествия, махачкала, сергей меликов, республика дагестан
ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Глава Дагестана поручил провести обход домов у места взрыва в Махачкале

Меликов поручил провести обход домов вблизи места взрыва на АЗС в Махачкале

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям Махачкалы провести обход домов вблизи места взрыва на АЗС для выявления жильцов, получивших травмы, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"Сергей Меликов поручил столичным властям провести обход домов вблизи места взрыва в Махачкале. В ходе заседания оперативного штаба глава республики отметил, что необходимо организовать работу по обходу близлежащих от места взрыва домов для выявления жильцов, которые получили травмы, в том числе психологические", – говорится в сообщении.
Вопрос поручено взять на контроль мэру Махачкалы Юсупу Умавову.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ЧП на АЗС в МахачкалеПроисшествияМахачкалаСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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