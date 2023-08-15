https://ria.ru/20230815/niger-1890169447.html
Путин и президент Мали обсудили ситуацию вокруг Нигера
Путин и президент Мали обсудили ситуацию вокруг Нигера - РИА Новости, 15.08.2023
Путин и президент Мали обсудили ситуацию вокруг Нигера
Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Нигере с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:21
2023-08-15T12:21
2023-08-15T14:44
владимир путин
переворот в нигере — 2023
мали
нигер
ассими гойта
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Нигере с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля."Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", — говорится в пресс-релизе.В продолжение переговоров, прошедших 29 июля в Санкт-Петербурге, Путин и Гойта затронули вопросы развития двусторонних отношений.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийской стороны.Как сообщили накануне СМИ, глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани согласился начать переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки.
https://ria.ru/20230815/niger-1890159365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, переворот в нигере — 2023, мали, нигер, ассими гойта
Владимир Путин, Переворот в Нигере — 2023, Мали, Нигер, Ассими Гойта
Путин и президент Мали обсудили ситуацию вокруг Нигера
Путин и глава Мали Гоита обсудили урегулирование ситуации в Нигере