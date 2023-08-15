https://ria.ru/20230815/nato-1890262472.html

В НАТО заявили, что Киев может вступить в блок, если уступит земли России

В НАТО заявили, что Киев может вступить в блок, если уступит земли России - РИА Новости, 16.08.2023

В НАТО заявили, что Киев может вступить в блок, если уступит земли России

Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-15T17:40

2023-08-15T17:40

2023-08-16T00:18

политика

украина

россия

восточная европа

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен."Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — приводит его слова норвежское издание Verdens Gang.Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в военном блоке. При этом он отметил, что уступка регионов России может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами. Глава канцелярии также добавил, что вопрос передачи территорий уже поднимался в НАТО. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы военный конфликт в Восточной Европе не повторился.По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.

https://ria.ru/20230815/kharkov-1890257744.html

https://ria.ru/20230815/kiev-1890242029.html

украина

россия

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политика, украина, россия, восточная европа, йенс столтенберг, нато