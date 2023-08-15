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В НАТО заявили, что Киев может вступить в блок, если уступит земли России - РИА Новости, 16.08.2023
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17:40 15.08.2023 (обновлено: 00:18 16.08.2023)
https://ria.ru/20230815/nato-1890262472.html
В НАТО заявили, что Киев может вступить в блок, если уступит земли России
В НАТО заявили, что Киев может вступить в блок, если уступит земли России - РИА Новости, 16.08.2023
В НАТО заявили, что Киев может вступить в блок, если уступит земли России
Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-15T17:40
2023-08-16T00:18
политика
украина
россия
восточная европа
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен.&quot;Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО&quot;, — приводит его слова норвежское издание Verdens Gang.Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в военном блоке. При этом он отметил, что уступка регионов России может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами. Глава канцелярии также добавил, что вопрос передачи территорий уже поднимался в НАТО. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы военный конфликт в Восточной Европе не повторился.По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.
https://ria.ru/20230815/kharkov-1890257744.html
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политика, украина, россия, восточная европа, йенс столтенберг, нато
Политика, Украина, Россия, Восточная Европа, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО заявили, что Киев может вступить в блок, если уступит земли России

В НАТО допустили отказ Украины от территорий радия вступления Киева в альянс

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен.
«

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — приводит его слова норвежское издание Verdens Gang.

Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в военном блоке. При этом он отметил, что уступка регионов России может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.
Глава канцелярии также добавил, что вопрос передачи территорий уже поднимался в НАТО. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы военный конфликт в Восточной Европе не повторился.
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По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.
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