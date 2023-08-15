В НАТО заявили, что Киев может вступить в блок, если уступит земли России
В НАТО допустили отказ Украины от территорий радия вступления Киева в альянс
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен.
«
"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — приводит его слова норвежское издание Verdens Gang.
Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в военном блоке. При этом он отметил, что уступка регионов России может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.
Глава канцелярии также добавил, что вопрос передачи территорий уже поднимался в НАТО. По его словам, все заинтересованы в том, чтобы военный конфликт в Восточной Европе не повторился.
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.