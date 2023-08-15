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Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
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12:04 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nato-1890165296.html
Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО
Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО
Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится "весьма очевидной", заявил во вторник министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:04
2023-08-15T12:04
виктор хренин
нато
белоруссия
россия
китай
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится "весьма очевидной", заявил во вторник министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности. Министр констатировал, что в национальных и коалиционных документах стратегического планирования государств Запада открыто называются противники. Сегодня это Россия, Китай и союзные им государства, в число которых входит Белоруссия. "На пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной", - сказал Хренин. Глава минобороны Белоруссии обратил внимание, что агрессивные планы Запада открыто звучат в заявлениях его высокопоставленных представителей. Единственное, что сдерживает властные структуры "золотого миллиарда" от развязывания крупномасштабной войны – возможность ядерного ответа на их действия. В этом контексте Минск рассматривает размещение российского тактического ядерного оружия на своей территории в качестве действенного фактора стратегического сдерживания, отметил генерал.
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виктор хренин, нато, белоруссия, россия, китай
Виктор Хренин, НАТО, Белоруссия, Россия, Китай
Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО

Хренин: возможность прямого столкновения с НАТО в будущем становится очевидной

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится "весьма очевидной", заявил во вторник министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.
Министр констатировал, что в национальных и коалиционных документах стратегического планирования государств Запада открыто называются противники. Сегодня это Россия, Китай и союзные им государства, в число которых входит Белоруссия.
"На пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной", - сказал Хренин.
Глава минобороны Белоруссии обратил внимание, что агрессивные планы Запада открыто звучат в заявлениях его высокопоставленных представителей. Единственное, что сдерживает властные структуры "золотого миллиарда" от развязывания крупномасштабной войны – возможность ядерного ответа на их действия. В этом контексте Минск рассматривает размещение российского тактического ядерного оружия на своей территории в качестве действенного фактора стратегического сдерживания, отметил генерал.
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