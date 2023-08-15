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Шойгу высказался о якобы высоких западных военных стандартах - РИА Новости, 15.08.2023
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11:03 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nato-1890140239.html
Шойгу высказался о якобы высоких западных военных стандартах
Шойгу высказался о якобы высоких западных военных стандартах - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу высказался о якобы высоких западных военных стандартах
Западное вооружение, якобы передовые методы планирования операций НАТО, способы управления войсками и их подготовка не может обеспечить превосходство на поле... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:03
2023-08-15T11:03
сергей шойгу
нато
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Западное вооружение, якобы передовые методы планирования операций НАТО, способы управления войсками и их подготовка не может обеспечить превосходство на поле боя, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В ходе специальной военной операции российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230815/politika-1890139080.html
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сергей шойгу, нато, россия
Сергей Шойгу, НАТО, Россия
Шойгу высказался о якобы высоких западных военных стандартах

Шойгу: якобы передовое планирование НАТО не обеспечивает превосходство в бою

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Западное вооружение, якобы передовые методы планирования операций НАТО, способы управления войсками и их подготовка не может обеспечить превосходство на поле боя, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В ходе специальной военной операции российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Оборонная политика в Европе подчинена интересам США, заявил Шойгу
Вчера, 10:59
 
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