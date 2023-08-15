https://ria.ru/20230815/nato-1890140239.html

Шойгу высказался о якобы высоких западных военных стандартах

Шойгу высказался о якобы высоких западных военных стандартах - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу высказался о якобы высоких западных военных стандартах

Западное вооружение, якобы передовые методы планирования операций НАТО, способы управления войсками и их подготовка не может обеспечить превосходство на поле... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:03

2023-08-15T11:03

2023-08-15T11:03

сергей шойгу

нато

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Западное вооружение, якобы передовые методы планирования операций НАТО, способы управления войсками и их подготовка не может обеспечить превосходство на поле боя, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В ходе специальной военной операции российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230815/politika-1890139080.html

россия

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Влада Копылова

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Влада Копылова

сергей шойгу, нато, россия