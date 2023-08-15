https://ria.ru/20230815/moskvich-1890209506.html

Электромобили "Москвич" включили в программу льготного автокредитования

Электромобили "Москвич" включили в программу льготного автокредитования - РИА Новости, 15.08.2023

Электромобили "Москвич" включили в программу льготного автокредитования

Электромобили "Москвич 3е" теперь можно приобрести по льготному автокредиту и лизингу, говорится в сообщении автопроизводителя. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:39

2023-08-15T14:39

2023-08-15T14:39

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Электромобили "Москвич 3е" теперь можно приобрести по льготному автокредиту и лизингу, говорится в сообщении автопроизводителя. Льготные условия распространяются на машины бренда благодаря включению "Москвича" в специнвестконтракт технологического партнера автозавода - "Камаза". Соответствующее допсоглашение было подписано в июле. "Специальные условия льготного кредитования вступили в силу. Теперь вы можете получить автокредит при покупке электромобиля Москвич 3е на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тыс. рублей). Эти условия также распространяются на приобретение электромобилей по программе льготного лизинга", - сообщает "Москвич". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".

https://ria.ru/20230803/moskvich-1888005453.html

https://ria.ru/20230712/elektromobili-1883655439.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, россия, санкт-петербург, renault, renault clio