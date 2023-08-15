https://ria.ru/20230815/moshenniki-1890097191.html

Эксперт рассказал, как спастись от мошенников в Telegram

Эксперт рассказал, как спастись от мошенников в Telegram - РИА Новости, 15.08.2023

Эксперт рассказал, как спастись от мошенников в Telegram

Россиянам для защиты от мошенников, которые активно обзванивают потенциальных жертв через мессенджер Telegram, в том числе с подменных номеров, следует в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T03:41

2023-08-15T03:41

2023-08-15T05:28

общество

технологии

россия

сергей голованов

telegram

лаборатория касперского

фсб

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россиянам для защиты от мошенников, которые активно обзванивают потенциальных жертв через мессенджер Telegram, в том числе с подменных номеров, следует в настройках запретить звонки, поступающие не от контактов из телефонной книги, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Мошенники для обмана россиян помимо аренды виртуальных номеров для регистрации в Telegram стали также использовать ботов в данном мессенджере, которые позволяют подменить номера на любые нужные им, в том числе принадлежащие различным госорганам и службам, сообщила ранее РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. Так, в одной из схем при звонке от злоумышленника номер отображался как стационарный и принадлежащий управлению ФСБ России по Архангельской области."Пользователям необходимо в настройках мессенджера запретить звонки не от контактов из телефонной книги", - заявил Голованов, отвечая на вопрос, как можно защититься от такого мошенничества. Эксперт добавил, что злоумышленники активно используют подмену номера, чтобы ввести жертву в заблуждение. "При классических звонках с этим научились хорошо бороться, поэтому со второй половины прошлого года мошенники активно используют звонки в мессенджерах", - напомнил он.По словам Голованова, есть способы подобного обмана и без подмены номера. Так, злоумышленникам достаточно добавить какой-либо набор цифр в поле "Имя пользователя", а реальный номер, на который зарегистрирован аккаунт, скрыть. "Часто они используют номера, мимикрирующие под официальные номера государственных организаций. Применять боты для такой подмены нет необходимости", - рассказал эксперт.Также аферисты могут добавить аватарки, например, с логотипом официальных организаций, все это необходимо, чтобы убедить жертву в актуальности звонка, добавил Голованов.

https://ria.ru/20230809/moshenniki-1888993946.html

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общество, технологии, россия, сергей голованов , telegram, лаборатория касперского, фсб