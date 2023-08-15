https://ria.ru/20230815/moloko-1890116992.html
В Узбекистане начали производить молоко, нейтрализующее коронавирус
В Узбекистане начали производить молоко, нейтрализующее коронавирус - РИА Новости, 15.08.2023
В Узбекистане начали производить молоко, нейтрализующее коронавирус
Иммунное молоко, нейтрализующее коронавирус, начали производить в Нукусе (столица Каракалпакии на северо-западе Узбекистана), сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:23
2023-08-15T09:23
2023-08-15T09:23
узбекистан
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Иммунное молоко, нейтрализующее коронавирус, начали производить в Нукусе (столица Каракалпакии на северо-западе Узбекистана), сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций страны в телеграм-канале. "Компания "Panaev Farms", действующая в Нукусе, приступила к производству иммунного молока и молочных продуктов. Стартовала продажа молочной продукции со свойством нейтрализации SARS-CoV-2", - говорится в сообщении министерства. По данным пресс-службы, в 2021 году агентство инновационного развития Узбекистана и Венский медицинский университет начали работы по получению иммунного молока против коронавируса. В частности, племенной скот предприятия Panaev Farms был привит антиковидной рекомбинантной узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. "Результаты показали, что в сыворотке вакцинированных коров и коз через две недели после второй дозы вырабатывались нейтрализующие антитела", - отмечается в сообщении. С октября 2022 года в Нукусе были проведены испытания производства пастеризованного молока. "Было установлено, что свойства иммунного молока могут сохраняться в режиме пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градусов Цельсия а также выявлена возможность использования иммунного молока в лечебных целях", - добавили в министерстве. Ранее в августе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый вариант COVID-19, EG.5, известный как "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, в мире, коронавирус covid-19
Узбекистан, В мире, Коронавирус COVID-19
В Узбекистане начали производить молоко, нейтрализующее коронавирус
В Узбекистане начали производить иммунное молоко, нейтрализующее коронавирус
ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости.
Иммунное молоко, нейтрализующее коронавирус, начали производить в Нукусе (столица Каракалпакии на северо-западе Узбекистана), сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций страны в телеграм-канале
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«
"Компания "Panaev Farms", действующая в Нукусе, приступила к производству иммунного молока и молочных продуктов. Стартовала продажа молочной продукции со свойством нейтрализации SARS-CoV-2", - говорится в сообщении министерства.
По данным пресс-службы, в 2021 году агентство инновационного развития Узбекистана и Венский медицинский университет начали работы по получению иммунного молока против коронавируса. В частности, племенной скот предприятия Panaev Farms был привит антиковидной рекомбинантной узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.
"Результаты показали, что в сыворотке вакцинированных коров и коз через две недели после второй дозы вырабатывались нейтрализующие антитела", - отмечается в сообщении. С октября 2022 года в Нукусе были проведены испытания производства пастеризованного молока. "Было установлено, что свойства иммунного молока могут сохраняться в режиме пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градусов Цельсия а также выявлена возможность использования иммунного молока в лечебных целях", - добавили в министерстве.
Ранее в августе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый вариант COVID-19, EG.5, известный как "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вариантом коронавируса "Эрис"