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Мирошник прокомментировал заявление Кеннеди о перевороте на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
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15:02 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/miroshnik-1890220468.html
Мирошник прокомментировал заявление Кеннеди о перевороте на Украине
Мирошник прокомментировал заявление Кеннеди о перевороте на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Мирошник прокомментировал заявление Кеннеди о перевороте на Украине
В США уже официальные персоны констатируют финансирование Вашингтоном госпереворота в 2014 году на Украине, заявил РИА Новости бывший посол ЛНР в Москве Родион... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:02
2023-08-15T15:02
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
виктор янукович
родион мирошник
роберт кеннеди
агентство по международному развитию сша
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ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. В США уже официальные персоны констатируют финансирование Вашингтоном госпереворота в 2014 году на Украине, заявил РИА Новости бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что США в лице Агентства по международному развитию (USAID), "которое выступает за ЦРУ, выделило 5 миллиардов долларов" на финансирование событий на Майдане на Украине в 2014 году. "Уже официальные персоны констатируют, что американская власть откровенно и целенаправленно пренебрегает международными нормами и принципами. Они беспардонно вмешались во внутренние дела другого государства, профинансировали и легализовали государственный переворот и привели к власти подготовленных и чуждых этому народу марионеток", - сказал Мирошник. По мнению собеседника агентства, США несут прямую ответственность за события в Донбассе. "О какой независимости и суверенитете Украины в данном случае может идти речь?! США совершают международное преступление по отношению к жителям Украины и несут прямую ответственность за кровопролитие, которое они развязали на этой территории", - сказал Мирошник. В апреле министр обороны России Сергей Шойгу уже заявлял, что на "майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более пяти миллиардов долларов США, что привело к формированию на российских границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос". Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827275333.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), виктор янукович, родион мирошник, роберт кеннеди, агентство по международному развитию сша, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Виктор Янукович, Родион Мирошник, Роберт Кеннеди, Агентство по международному развитию США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз
Мирошник прокомментировал заявление Кеннеди о перевороте на Украине

Мирошник: финансирование США переворота на Украине подтвердили официальные лица

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. В США уже официальные персоны констатируют финансирование Вашингтоном госпереворота в 2014 году на Украине, заявил РИА Новости бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Ранее один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что США в лице Агентства по международному развитию (USAID), "которое выступает за ЦРУ, выделило 5 миллиардов долларов" на финансирование событий на Майдане на Украине в 2014 году.
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"Уже официальные персоны констатируют, что американская власть откровенно и целенаправленно пренебрегает международными нормами и принципами. Они беспардонно вмешались во внутренние дела другого государства, профинансировали и легализовали государственный переворот и привели к власти подготовленных и чуждых этому народу марионеток", - сказал Мирошник.
По мнению собеседника агентства, США несут прямую ответственность за события в Донбассе.
«
"О какой независимости и суверенитете Украины в данном случае может идти речь?! США совершают международное преступление по отношению к жителям Украины и несут прямую ответственность за кровопролитие, которое они развязали на этой территории", - сказал Мирошник.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу уже заявлял, что на "майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более пяти миллиардов долларов США, что привело к формированию на российских границах враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос".
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Виктор ЯнуковичРодион МирошникРоберт КеннедиАгентство по международному развитию СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Евросоюз
 
 
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