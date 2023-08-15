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Биография Сергея Миронова

Биография Сергея Миронова - РИА Новости, 15.08.2023

Биография Сергея Миронова

Почетный президент НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Сергей Павлович Миронов родился 6 августа 1948 года в Москве. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:08

2023-08-15T18:08

2023-08-15T18:10

справки

москва

сергей миронов (почетный президент нмиц травматологии и ортопедии им. н.н. приорова)

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Почетный президент НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Сергей Павлович Миронов родился 6 августа 1948 года в Москве. В 1973 году он окончил санитарно-гигиенический факультет Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова (ныне Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России). В 1978 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 1984 году – доктора медицинских наук. В 1990 году ему было присвоено звание профессора. После окончания института Миронов был распределен на работу в Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. Первые профессиональные шаги делал под руководством профессора Георгия Тер-Егиазарова. Прошел путь от врача до руководителя клиники спортивной и балетной травмы.В апреле 1995 года был назначен заместителем управляющего делами президента РФ.С июля 1995 года – заместитель управляющего делами – генеральный директор Медицинского центра Управления делами президента Российской Федерации.С 2004 по 2011 год – заместитель управляющего делами президента Российской Федерации, начальником Главного медицинского управления.С мая 1998 года Сергей Миронов возглавлял по совместительству и на общественных началах, а с октября 2011 года на штатной основе – ФГУ "ЦНИИТО имени Н. Н. Приорова" Минздрава РФ (ныне – ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова"), дополнительно он осуществлял руководство ученым и диссертационным советами центра.С 2019 года – почетный президент "Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова".С 1998 года являлся главным внештатным специалистом травматологом-ортопедом Минздрава России.Сергей Миронов также длительное время руководил кафедрами травматологии и ортопедии МГУ им. М.И. Ломоносова, а затем ФГБОУ ВО "МГМУ им. И.М. Сеченова" Минздрава России.В 1997 году Миронов был избран членом-корреспондентом РАН, в 1999 году – действительным членом РАМН, в 2003 году – действительным членом РАН.Свои научные исследования он сфокусировал на физиологических и патофизиологических аспектах болезней опорно-двигательного аппарата, травматической болезни в целом, а также внедрении в клиническую практику методов эндохирургии суставов. Он стал автором новых направлений в ортопедии: восстановление функции поврежденных суставов с применением артроскопии и оптимизация использования аппаратов внешней фиксации.Сергей Миронов лично провел более одиннадцати тысяч операций.Миронов опубликовал более 500 научных работ, в том числе 36 монографий, ему принадлежат 23 авторских свидетельства и 28 патентов. Под его руководством было выполнено 13 кандидатских и восемь докторских диссертаций. На протяжении длительного времени Миронов был президентом "Российского артроскопического общества" и Общероссийской общественной организации "Ассоциация травматологов-ортопедов России".Он являлся членом Международного общества хирургической ортопедии и травматологии (SIKOT), международного Исполкома Европейского Общества Хирургии коленного сустава, артроскопии и спортивной травматологии (ESSKA), исполкома Всемирной федерации спортивной медицины.Возглавлял редакции журналов "Кремлевская медицина. Клинический вестник" и "Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова", был членом редсоветов журналов "Хирургия позвоночника", "Политравма", "Неотложная медицинская помощь" (журнал им. Н. В. Склифосовского).Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (1996).Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994). Заслуженный врач Российской Федерации (1996).Был удостоен Государственной премии РФ в области науки и техники 1997 года, премии правительства РФ 2006 года в области науки и техники", премии правительства РФ 2018 года в области науки и техники". Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2006), IV степени (2000), орденами Почета(1998), Дружбы (2008), Александра Невского (2017).Был награжден Почетной грамотой президента России (2011), Почетной грамотой правительства РФ (1998). 14 августа 2023 года Сергей Миронов скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, сергей миронов (почетный президент нмиц травматологии и ортопедии им. н.н. приорова)