Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Сергей Миронов
Президент ЦИТО имени Приорова, врач Сергей Миронов умер на 76-м году жизни
© Фото : ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова"Президент ЦИТО, академик Российской академии медицинских наук, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор Сергей Миронов
Президент ЦИТО, академик Российской академии медицинских наук, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На 76-м году жизни скончался президент НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Миронов, сообщила пресс-служба Минздрава.
«
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 14 августа на 76-м году жизни скончался президент Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России, академик РАН Сергей Миронов", — говорится в публикации.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Миронова.
"Благодаря его труду и знаниям развитие получили высокотехнологичные направления лечения в области травматологии, восстановительной и спортивной медицины. Вся жизнь и трудовая деятельность Сергея Павловича была примером преданности избранной медицинской специальности", — сказал глава ведомства.
Миронов посвятил более 50 лет жизни НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. На протяжении 25 лет он занимал должность главного внештатного травматолога-ортопеда Минздрава, где проводил работу по развитию травматолого-ортопедической службы во всех регионах страны.