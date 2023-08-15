https://ria.ru/20230815/mironov-1890252413.html

Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Сергей Миронов

Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Сергей Миронов - РИА Новости, 15.08.2023

Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Сергей Миронов

На 76-м году жизни скончался президент НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Миронов, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:55

2023-08-15T16:55

2023-08-15T21:15

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общество

здоровье - общество

михаил мурашко

сергей павлович

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На 76-м году жизни скончался президент НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Миронов, сообщила пресс-служба Минздрава."Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 14 августа на 76-м году жизни скончался президент Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России, академик РАН Сергей Миронов", — говорится в публикации.Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Миронова."Благодаря его труду и знаниям развитие получили высокотехнологичные направления лечения в области травматологии, восстановительной и спортивной медицины. Вся жизнь и трудовая деятельность Сергея Павловича была примером преданности избранной медицинской специальности", — сказал глава ведомства.Миронов посвятил более 50 лет жизни НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. На протяжении 25 лет он занимал должность главного внештатного травматолога-ортопеда Минздрава, где проводил работу по развитию травматолого-ортопедической службы во всех регионах страны.

https://ria.ru/20230815/mironov-1890269358.html

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Кирилл Волков

россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, сергей павлович, российская академия наук