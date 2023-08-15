https://ria.ru/20230815/medbrat-1890200091.html

СМИ: в Нидерландах медбрата отстранили от работы за секс с пациенткой

СМИ: в Нидерландах медбрата отстранили от работы за секс с пациенткой - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: в Нидерландах медбрата отстранили от работы за секс с пациенткой

Медбрат психиатрической больницы в Нидерландах был отстранен от работы за интимные отношения с пациенткой, пишет NL Times. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:10

2023-08-15T14:10

2023-08-15T14:10

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ГААГА, 15 авг – РИА Новости. Медбрат психиатрической больницы в Нидерландах был отстранен от работы за интимные отношения с пациенткой, пишет NL Times. Сообщается, что медработник навещал 24-летнюю пациентку у нее дома, имел с ней интимную связь и отправлял женщине сообщения и фото сексуального характера по WhatsApp. Он также украл для нее из больницы седативное средство лоразепам. Дисциплинарный трибунал Амстердама счел такое поведение крайне неуместным и постановил отстранить медбрата от исполнения обязанностей на 12 месяцев, шесть из которых условно. В инстанции также обязали осужденного пройти терапию у психолога. При этом трибунал не стал раскрывать название психбольницы, в которой работал медбрат. Отмечается, что мужчина 1989 года рождения начал работать в психиатрической клинике в сентябре 2021 года. Пациентка, с которой у него были интимные отношения, поступила к нему в отделение в декабре этого года. В январе она рассказала одному из сотрудников больницы о поведении медбрата. Мужчина сначала отрицал все обвинения, но позднее сознался в содеянном. Ранее сообщалось, что охранник женской тюрьмы Тер Пил в нидерландской провинции Лимбург был уволен в середине июня из-за интимной связи с заключенной.

https://ria.ru/20230802/pozhog-1887821542.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230727/zaderzhanie-1886645244.html

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