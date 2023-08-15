https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890173524.html

Делом о пожаре на АЗС в Махачкале займутся в центральном аппарате СК

Делом о пожаре на АЗС в Махачкале займутся в центральном аппарате СК - РИА Новости, 15.08.2023

Делом о пожаре на АЗС в Махачкале займутся в центральном аппарате СК

Уголовное дело, возбуждённое по факту пожара на заправке в Махачкале, передано из регионального следственного управления СК РФ в центральный аппарат ведомства,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:39

2023-08-15T12:39

2023-08-15T12:39

происшествия

махачкала

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

чп на азс в махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело, возбуждённое по факту пожара на заправке в Махачкале, передано из регионального следственного управления СК РФ в центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Ранее региональные следователи возбудили уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". "Для наиболее оперативного, полного и объективного расследования уголовное дело о происшествии на автозаправочной станции в Махачкале по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что на место выехали следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и эксперты Судебно-экспертного центра СК. "В рамках уголовного дела следствием будем дана правовая оценка действиям должностных лиц, на которых возложена обязанность по контролю и надзору за соблюдением мер безопасности на объектах, где в результате пожара погибли и пострадали люди", - добавили в СК. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.

https://ria.ru/20230815/melikov-1890109106.html

махачкала

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Влада Копылова

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Следственные действия на месте происшествия в Махачкале Следователи СУ СК России по Республике Дагестан продолжают следственные действия на месте происшествия 2023-08-15T12:39 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), чп на азс в махачкале, республика дагестан