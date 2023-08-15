https://ria.ru/20230815/lte-1890198167.html
Минцифры спрогнозировало распространение LTE среди россиян к 2025 году
Минцифры спрогнозировало распространение LTE среди россиян к 2025 году - РИА Новости, 15.08.2023
Минцифры спрогнозировало распространение LTE среди россиян к 2025 году
Технологией LTE в России к 2025 году будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на 2G и 3G будет приходиться 7% и 4%, говорится в проекте стратегии развития... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:01
2023-08-15T14:01
2023-08-15T14:01
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
технологии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Технологией LTE в России к 2025 году будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на 2G и 3G будет приходиться 7% и 4%, говорится в проекте стратегии развития связи в РФ, опубликованном Минцифры. "Около 10% операторов мобильной связи во всем мире (по состоянию на конец 2022 года) приняли решение об отказе от поддержки технологии 3G. До 2030 года большинство операторов мобильной связи отключат сети 3G и переиспользуют высвободившийся радиочастотный ресурс для более эффективных и современных технологий 4G и/или 5G. Ожидается, что к 2025 году технологией LTE в России будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на сети 2G и 3G будут приходиться 7% и 4% соответственно", - говорится в тексте. Там также отмечается, что в конце 2022 года количество абонентов 5G в мире превысило 1 миллиард. Ожидается, что к концу 2025 года оно достигнет 2 миллиардов. "По состоянию на март 2023 года, 249 операторов мобильной связи в 97 странах запустили коммерческие услуги на основе сетей 5G. Ожидается, что к концу 2023 года в продаже будет доступно более 1 500 моделей абонентских устройств с поддержкой 5G", - добавляется в документе. "Прогнозируется, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году", - заключается в стратегии.
https://ria.ru/20230815/svyaz-1890196730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, технологии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Технологии
Минцифры спрогнозировало распространение LTE среди россиян к 2025 году
Минцифры: 81 процент абонентов в России будут пользоваться LTE к 2025 году
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Технологией LTE в России к 2025 году будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на 2G и 3G будет приходиться 7% и 4%, говорится в проекте
стратегии развития связи в РФ, опубликованном Минцифры.
"Около 10% операторов мобильной связи во всем мире (по состоянию на конец 2022 года) приняли решение об отказе от поддержки технологии 3G. До 2030 года большинство операторов мобильной связи отключат сети 3G и переиспользуют высвободившийся радиочастотный ресурс для более эффективных и современных технологий 4G и/или 5G. Ожидается, что к 2025 году технологией LTE в России будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на сети 2G и 3G будут приходиться 7% и 4% соответственно", - говорится в тексте.
Там также отмечается, что в конце 2022 года количество абонентов 5G в мире превысило 1 миллиард. Ожидается, что к концу 2025 года оно достигнет 2 миллиардов.
"По состоянию на март 2023 года, 249 операторов мобильной связи в 97 странах запустили коммерческие услуги на основе сетей 5G. Ожидается, что к концу 2023 года в продаже будет доступно более 1 500 моделей абонентских устройств с поддержкой 5G", - добавляется в документе.
"Прогнозируется, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году", - заключается в стратегии.
Минцифры оценило стоимость доступа к интернету в России