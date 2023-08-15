https://ria.ru/20230815/lorak-1890219429.html

Ани Лорак и Игорь Крутой вошли в состав жюри шоу "Ты супер!"

Ани Лорак и Игорь Крутой вошли в состав жюри шоу "Ты супер!" - РИА Новости, 15.08.2023

Ани Лорак и Игорь Крутой вошли в состав жюри шоу "Ты супер!"

Народный артист России, композитор Игорь Крутой, актер и музыкант Алексей Воробьев, а также популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина станут жюри в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:21

2023-08-15T15:21

2023-08-15T15:21

шоубиз

новости шоу-бизнеса

ани лорак

игорь крутой

нтв (телеканал)

знаменитости

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890211980_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_6844c8b89ff705ce9ef9dee83866cec2.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Народный артист России, композитор Игорь Крутой, актер и музыкант Алексей Воробьев, а также популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина станут жюри в суперсезоне шоу "Ты супер!" на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала. Знаменитые артисты оценят таланты 50 конкурсантов из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы, среди которых будут как новые исполнители, так и участники из прошлых сезонов."Почти все участники прошлых сезонов оставили тот или иной след в моем сердце. Сотни талантливых юных артистов из шести сезонов нашего шоу обрели неоценимый опыт, получили любовь и признание миллионов телезрителей", — приводят слова бессменного члена жюри передачи Игоря Крутого в пресс-службе.Алексей Воробьев, который занимает судейское кресло с третьего сезона, поддерживает исполнителей во время конкурса, а также после. Например, в пятом сезоне он написал симфоническую музыку для песни, автором слов которой стала Ирина Дубцова, и выступил режиссером клипа Татьяны Мавроди из Калужской области. "Чувствую невероятную ответственность! И, конечно, для меня огромная радость вновь сесть в кресло члена жюри "Ты супер!", чтобы снова иметь возможность встретиться с этими потрясающими юными талантами, которые выходят на нашу сцену", — поделился эмоциями артист. В пресс-службе НТВ отмечают, что певицы Ани Лорак и Люся Чеботина впервые займут кресла звездных судей в "Ты супер!". "В этом сезоне я займу судейское кресло проекта "Ты супер!". Я уже была наставником в других вокальных шоу, а также у меня есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах, начиная с "Утренней звезды". Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом", — отметила Ани Лорак. Небольшой судейский опыт есть и у Люси Чеботиной."Я буду стараться быть максимально объективной. Безусловно, невозможно остаться равнодушным к малышам, но детишки постарше, как правило, волнуются гораздо больше, так как у них уже приходит осознание того, что происходит, нежели у малышей", — отметила Чеботина. Ведущими проекта традиционно станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. Суперсезон "Ты супер!" выйдет в эфир в сентябре этого года.

https://ria.ru/20230627/ntv-1880483161.html

белоруссия

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, ани лорак, игорь крутой, нтв (телеканал), знаменитости, белоруссия, россия, казахстан, алексей воробьев