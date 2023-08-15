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Ани Лорак и Игорь Крутой вошли в состав жюри шоу "Ты супер!" - РИА Новости, 15.08.2023
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Шоубиз
 
15:21 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/lorak-1890219429.html
Ани Лорак и Игорь Крутой вошли в состав жюри шоу "Ты супер!"
Ани Лорак и Игорь Крутой вошли в состав жюри шоу "Ты супер!" - РИА Новости, 15.08.2023
Ани Лорак и Игорь Крутой вошли в состав жюри шоу "Ты супер!"
Народный артист России, композитор Игорь Крутой, актер и музыкант Алексей Воробьев, а также популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина станут жюри в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:21
2023-08-15T15:21
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Народный артист России, композитор Игорь Крутой, актер и музыкант Алексей Воробьев, а также популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина станут жюри в суперсезоне шоу "Ты супер!" на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала. Знаменитые артисты оценят таланты 50 конкурсантов из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы, среди которых будут как новые исполнители, так и участники из прошлых сезонов.&quot;Почти все участники прошлых сезонов оставили тот или иной след в моем сердце. Сотни талантливых юных артистов из шести сезонов нашего шоу обрели неоценимый опыт, получили любовь и признание миллионов телезрителей&quot;, — приводят слова бессменного члена жюри передачи Игоря Крутого в пресс-службе.Алексей Воробьев, который занимает судейское кресло с третьего сезона, поддерживает исполнителей во время конкурса, а также после. Например, в пятом сезоне он написал симфоническую музыку для песни, автором слов которой стала Ирина Дубцова, и выступил режиссером клипа Татьяны Мавроди из Калужской области. "Чувствую невероятную ответственность! И, конечно, для меня огромная радость вновь сесть в кресло члена жюри "Ты супер!", чтобы снова иметь возможность встретиться с этими потрясающими юными талантами, которые выходят на нашу сцену", — поделился эмоциями артист. В пресс-службе НТВ отмечают, что певицы Ани Лорак и Люся Чеботина впервые займут кресла звездных судей в "Ты супер!". "В этом сезоне я займу судейское кресло проекта "Ты супер!". Я уже была наставником в других вокальных шоу, а также у меня есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах, начиная с "Утренней звезды". Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом", — отметила Ани Лорак. Небольшой судейский опыт есть и у Люси Чеботиной."Я буду стараться быть максимально объективной. Безусловно, невозможно остаться равнодушным к малышам, но детишки постарше, как правило, волнуются гораздо больше, так как у них уже приходит осознание того, что происходит, нежели у малышей", — отметила Чеботина. Ведущими проекта традиционно станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. Суперсезон "Ты супер!" выйдет в эфир в сентябре этого года.
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новости шоу-бизнеса, ани лорак, игорь крутой, нтв (телеканал), знаменитости, белоруссия, россия, казахстан, алексей воробьев
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Ани Лорак, Игорь Крутой, НТВ (телеканал), Знаменитости, Белоруссия, Россия, Казахстан, Алексей Воробьев
Ани Лорак и Игорь Крутой вошли в состав жюри шоу "Ты супер!"

Крутой, Лорак, Воробьев и Чеботина станут жюри в суперсезоне шоу "Ты супер!"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВВедущая программы "Ты-супер"
Ведущая программы Ты-супер
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Народный артист России, композитор Игорь Крутой, актер и музыкант Алексей Воробьев, а также популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина станут жюри в суперсезоне шоу "Ты супер!" на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.
Знаменитые артисты оценят таланты 50 конкурсантов из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы, среди которых будут как новые исполнители, так и участники из прошлых сезонов.
«

"Почти все участники прошлых сезонов оставили тот или иной след в моем сердце. Сотни талантливых юных артистов из шести сезонов нашего шоу обрели неоценимый опыт, получили любовь и признание миллионов телезрителей", — приводят слова бессменного члена жюри передачи Игоря Крутого в пресс-службе.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВВедущие программы "Ты-супер"
Ведущие программы Ты-супер
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
Ведущие программы "Ты-супер"
Алексей Воробьев, который занимает судейское кресло с третьего сезона, поддерживает исполнителей во время конкурса, а также после. Например, в пятом сезоне он написал симфоническую музыку для песни, автором слов которой стала Ирина Дубцова, и выступил режиссером клипа Татьяны Мавроди из Калужской области.
«
"Чувствую невероятную ответственность! И, конечно, для меня огромная радость вновь сесть в кресло члена жюри "Ты супер!", чтобы снова иметь возможность встретиться с этими потрясающими юными талантами, которые выходят на нашу сцену", — поделился эмоциями артист.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВВедущая программы "Ты-супер"
Ведущая программы Ты-супер
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
Ведущая программы "Ты-супер"
В пресс-службе НТВ отмечают, что певицы Ани Лорак и Люся Чеботина впервые займут кресла звездных судей в "Ты супер!".
«
"В этом сезоне я займу судейское кресло проекта "Ты супер!". Я уже была наставником в других вокальных шоу, а также у меня есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах, начиная с "Утренней звезды". Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом", — отметила Ани Лорак.
Небольшой судейский опыт есть и у Люси Чеботиной.
© Фото предоставлено пресс-службой программы "Ты супер!" Ведущие шестого сезона "Ты супер!"
Ведущие шестого сезона Ты супер!
© Фото предоставлено пресс-службой программы "Ты супер!"
Ведущие шестого сезона "Ты супер!"
«
"Я буду стараться быть максимально объективной. Безусловно, невозможно остаться равнодушным к малышам, но детишки постарше, как правило, волнуются гораздо больше, так как у них уже приходит осознание того, что происходит, нежели у малышей", — отметила Чеботина.
Ведущими проекта традиционно станут Вадим Такменев и Анастасия Пак.
Суперсезон "Ты супер!" выйдет в эфир в сентябре этого года.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаАни ЛоракИгорь КрутойНТВ (телеканал)ЗнаменитостиБелоруссияРоссияКазахстанАлексей Воробьев
 
 
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