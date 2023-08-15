https://ria.ru/20230815/lokomotiv-1890138480.html
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран
России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:58
2023-08-15T10:58
2023-08-15T10:58
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585638298_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_18c57425491a595ac96e7787c43374a4.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире", - сказал он. По словам Шойгу, целью политики Запада, напротив, является сохранение контроля над ресурсами, продвижение" собственных правил жизни", противодействие консолидации несогласных.
https://ria.ru/20230815/porazhenie-1890136960.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585638298_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_137193829f662d4bd5b9c5b5d598a3ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран
Шойгу: Россия получила роль локомотива в продвижении интересов независимых стран
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире", - сказал он.
По словам Шойгу, целью политики Запада, напротив, является сохранение контроля над ресурсами, продвижение" собственных правил жизни", противодействие консолидации несогласных.
Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму