https://ria.ru/20230815/lokomotiv-1890138480.html

Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран

Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран

России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:58

2023-08-15T10:58

2023-08-15T10:58

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире", - сказал он. По словам Шойгу, целью политики Запада, напротив, является сохранение контроля над ресурсами, продвижение" собственных правил жизни", противодействие консолидации несогласных.

https://ria.ru/20230815/porazhenie-1890136960.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия