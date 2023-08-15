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Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран - РИА Новости, 15.08.2023
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10:58 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/lokomotiv-1890138480.html
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран
России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:58
2023-08-15T10:58
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире", - сказал он. По словам Шойгу, целью политики Запада, напротив, является сохранение контроля над ресурсами, продвижение" собственных правил жизни", противодействие консолидации несогласных.
https://ria.ru/20230815/porazhenie-1890136960.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран

Шойгу: Россия получила роль локомотива в продвижении интересов независимых стран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире", - сказал он.
По словам Шойгу, целью политики Запада, напротив, является сохранение контроля над ресурсами, продвижение" собственных правил жизни", противодействие консолидации несогласных.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму
Вчера, 10:52
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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