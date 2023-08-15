https://ria.ru/20230815/lavrov-1890157883.html
Россия опасается, что США хотят пустить ДНЯО "под откос", заявил Лавров
Россия опасается, что США хотят пустить ДНЯО "под откос", заявил Лавров - РИА Новости, 15.08.2023
Россия опасается, что США хотят пустить ДНЯО "под откос", заявил Лавров
РФ опасается, что США готовятся "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:42
2023-08-15T11:42
2023-08-15T11:42
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КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. РФ опасается, что США готовятся "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Теперь же целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения США пустили под откос. И готовы сейчас, уже есть такие даже опасения, покуситься на один из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности - Договор о нераспространении ядерного оружия", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по безопасности. "В частности, мы наблюдаем, такие риски создаются в результате откровенных попыток вывести из-под процедуры этого договора англосаксонский ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS", - добавил министр. В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
https://ria.ru/20230812/delegatsiya-1889728306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, австралия, сергей лавров, aukus, в мире, форум "армия — 2023"
Россия, США, Австралия, Сергей Лавров, AUKUS, В мире, Форум "Армия — 2023"
Россия опасается, что США хотят пустить ДНЯО "под откос", заявил Лавров
Глава МИД Лавров обвинил США в подготовке пустить ДНЯО "под откос"
КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. РФ опасается, что США готовятся "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Теперь же целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения США пустили под откос. И готовы сейчас, уже есть такие даже опасения, покуситься на один из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности - Договор о нераспространении ядерного оружия", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по безопасности.
Выйти на консенсус на сессии комитета по ДНЯО не удалось
"В частности, мы наблюдаем, такие риски создаются в результате откровенных попыток вывести из-под процедуры этого договора англосаксонский ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS", - добавил министр.
В сентябре 2021 года Австралия
, США и Великобритания
объявили о стратегическом партнерстве AUKUS
, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
Делегация заявила о выпадах в адрес России на сессии комитета по ДНЯО