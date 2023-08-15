https://ria.ru/20230815/lavrov-1890157883.html

Россия опасается, что США хотят пустить ДНЯО "под откос", заявил Лавров

Россия опасается, что США хотят пустить ДНЯО "под откос", заявил Лавров - РИА Новости, 15.08.2023

Россия опасается, что США хотят пустить ДНЯО "под откос", заявил Лавров

РФ опасается, что США готовятся "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:42

2023-08-15T11:42

2023-08-15T11:42

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КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. РФ опасается, что США готовятся "пустить под откос" Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Теперь же целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения США пустили под откос. И готовы сейчас, уже есть такие даже опасения, покуситься на один из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности - Договор о нераспространении ядерного оружия", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по безопасности. "В частности, мы наблюдаем, такие риски создаются в результате откровенных попыток вывести из-под процедуры этого договора англосаксонский ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS", - добавил министр. В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.

https://ria.ru/20230812/delegatsiya-1889728306.html

https://ria.ru/20230804/dnyao-1888121358.html

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Дарья Буймова

россия, сша, австралия, сергей лавров, aukus, в мире, форум "армия — 2023"