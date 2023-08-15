https://ria.ru/20230815/lars-1890285290.html

На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность

На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность - РИА Новости, 15.08.2023

На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:55

2023-08-15T18:55

2023-08-15T18:55

общество

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции, следует из сообщения ведомства. "Предупреждаем о проведении очередного этапа реконструкции МАПП "Верхний Ларс". По информации Северо-Кавказского филиала ФГКУ Росгранстрой, в МАПП "Верхний Ларс" с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России", - сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Добавляется, что ремонтные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта. Таможенники также предупредили граждан и перевозчиков о возможном снижении пропускной способности на "Верхнем Ларсе". "Рекомендуем рассмотреть альтернативные маршруты, а также планировать дату и время пересечения границы с учетом проведения работ", - добавили в ведомстве. В ФТС напомнили, что три международных автомобильных пункта пропуска Дагестанской таможни (Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя) функционируют на границе с Азербайджаном. Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на российско-грузинской границе является самым загруженным пунктом пропуска международного транспортного коридора "Север-Юг": поток автотранспорта через него в последние месяцы мог превышать тысячу автомобилей в сутки, несмотря на проводимые там работы по реконструкции. В мае текущего года к 25 полосам движения на "Верхнем Ларсе" добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три полосы.

https://ria.ru/20230116/emigranty-1844741022.html

https://ria.ru/20221014/emigratsiya-1824084695.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), республика северная осетия - алания