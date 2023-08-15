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На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность - РИА Новости, 15.08.2023
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18:55 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/lars-1890285290.html
На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность
На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность - РИА Новости, 15.08.2023
На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность
Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:55
2023-08-15T18:55
общество
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции, следует из сообщения ведомства. "Предупреждаем о проведении очередного этапа реконструкции МАПП "Верхний Ларс". По информации Северо-Кавказского филиала ФГКУ Росгранстрой, в МАПП "Верхний Ларс" с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России", - сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Добавляется, что ремонтные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта. Таможенники также предупредили граждан и перевозчиков о возможном снижении пропускной способности на "Верхнем Ларсе". "Рекомендуем рассмотреть альтернативные маршруты, а также планировать дату и время пересечения границы с учетом проведения работ", - добавили в ведомстве. В ФТС напомнили, что три международных автомобильных пункта пропуска Дагестанской таможни (Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя) функционируют на границе с Азербайджаном. Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на российско-грузинской границе является самым загруженным пунктом пропуска международного транспортного коридора "Север-Юг": поток автотранспорта через него в последние месяцы мог превышать тысячу автомобилей в сутки, несмотря на проводимые там работы по реконструкции. В мае текущего года к 25 полосам движения на "Верхнем Ларсе" добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три полосы.
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общество, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), республика северная осетия - алания
Общество, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Республика Северная Осетия - Алания
На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность

На "Верхнем Ларсе" из-за ремонта до 26 августа снизится пропускная способность

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобили в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Автомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции, следует из сообщения ведомства.
"Предупреждаем о проведении очередного этапа реконструкции МАПП "Верхний Ларс". По информации Северо-Кавказского филиала ФГКУ Росгранстрой, в МАПП "Верхний Ларс" с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России", - сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Добавляется, что ремонтные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта.
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Таможенники также предупредили граждан и перевозчиков о возможном снижении пропускной способности на "Верхнем Ларсе". "Рекомендуем рассмотреть альтернативные маршруты, а также планировать дату и время пересечения границы с учетом проведения работ", - добавили в ведомстве.
В ФТС напомнили, что три международных автомобильных пункта пропуска Дагестанской таможни (Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя) функционируют на границе с Азербайджаном.
Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на российско-грузинской границе является самым загруженным пунктом пропуска международного транспортного коридора "Север-Юг": поток автотранспорта через него в последние месяцы мог превышать тысячу автомобилей в сутки, несмотря на проводимые там работы по реконструкции. В мае текущего года к 25 полосам движения на "Верхнем Ларсе" добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три полосы.
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