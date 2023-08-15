https://ria.ru/20230815/lars-1890285290.html
На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность
На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность - РИА Новости, 15.08.2023
На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность
Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:55
2023-08-15T18:55
2023-08-15T18:55
общество
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
республика северная осетия - алания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820113093_0:132:1269:846_1920x0_80_0_0_79efa10c172d4444b302770e8baf054c.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции, следует из сообщения ведомства. "Предупреждаем о проведении очередного этапа реконструкции МАПП "Верхний Ларс". По информации Северо-Кавказского филиала ФГКУ Росгранстрой, в МАПП "Верхний Ларс" с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России", - сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Добавляется, что ремонтные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта. Таможенники также предупредили граждан и перевозчиков о возможном снижении пропускной способности на "Верхнем Ларсе". "Рекомендуем рассмотреть альтернативные маршруты, а также планировать дату и время пересечения границы с учетом проведения работ", - добавили в ведомстве. В ФТС напомнили, что три международных автомобильных пункта пропуска Дагестанской таможни (Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя) функционируют на границе с Азербайджаном. Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на российско-грузинской границе является самым загруженным пунктом пропуска международного транспортного коридора "Север-Юг": поток автотранспорта через него в последние месяцы мог превышать тысячу автомобилей в сутки, несмотря на проводимые там работы по реконструкции. В мае текущего года к 25 полосам движения на "Верхнем Ларсе" добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три полосы.
https://ria.ru/20230116/emigranty-1844741022.html
https://ria.ru/20221014/emigratsiya-1824084695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820113093_127:0:1255:846_1920x0_80_0_0_2246144c9d77b3f27283850762d05054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), республика северная осетия - алания
Общество, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Республика Северная Осетия - Алания
На КПП "Верхний Ларс" временно снизится пропускная способность
На "Верхнем Ларсе" из-за ремонта до 26 августа снизится пропускная способность
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции, следует из сообщения ведомства.
"Предупреждаем о проведении очередного этапа реконструкции МАПП "Верхний Ларс". По информации Северо-Кавказского филиала ФГКУ Росгранстрой
, в МАПП "Верхний Ларс" с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России", - сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Добавляется, что ремонтные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта.
У них так не принято: что мешает русским прижиться за границей
Таможенники также предупредили граждан и перевозчиков о возможном снижении пропускной способности на "Верхнем Ларсе". "Рекомендуем рассмотреть альтернативные маршруты, а также планировать дату и время пересечения границы с учетом проведения работ", - добавили в ведомстве.
В ФТС напомнили, что три международных автомобильных пункта пропуска Дагестанской таможни (Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя) функционируют на границе с Азербайджаном
.
Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на российско-грузинской границе является самым загруженным пунктом пропуска международного транспортного коридора "Север-Юг": поток автотранспорта через него в последние месяцы мог превышать тысячу автомобилей в сутки, несмотря на проводимые там работы по реконструкции. В мае текущего года к 25 полосам движения на "Верхнем Ларсе" добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три полосы.
Путин призвал оценивать уезжающих из России в правовой плоскости