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В России ждут около полумиллиона туристов из Китая - РИА Новости, 15.08.2023
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Туризм
 
17:44 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/kitay-1890246805.html
В России ждут около полумиллиона туристов из Китая
В России ждут около полумиллиона туристов из Китая - РИА Новости, 15.08.2023
В России ждут около полумиллиона туристов из Китая
Россия в 2024 году примет около 468 тысяч туристов из Китая, рост составит 30 процентов по сравнению с 2023 годом, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:44
2023-08-15T17:44
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Россия в 2024 году примет около 468 тысяч туристов из Китая, рост составит 30 процентов по сравнению с 2023 годом, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Ожидается, что в 2024 году темпы прироста количества въездных туристических поездок из Китая увеличатся на 15 процентов по сравнению с допандемийными годами. Таким образом, число гостей из КНР составит около 468 тысяч при росте 30 процентов (к 2023 году - ред.)", – сказали в министерстве. Там уточнили, что, по предварительным прогнозам, в 2023 году въездной туристический поток из Китая составит 300-400 тысяч человек. "До пандемии въезд по безвизовому каналу составлял 80 процентов от всего китайского туристического потока. В этом году ожидаем предположительно 60 процентов", – уточнили в ведомстве. Ранее в августе в Минэкономразвития сообщали, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг четырех миллионов человек: примерно по два миллиона с каждой стороны. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань в начале августа прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов в начале августа.
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России ждут около полумиллиона туристов из Китая

МЭР: примерно полмиллиона туристов из Китая примет Россия в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на Красной площади в Москве
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Россия в 2024 году примет около 468 тысяч туристов из Китая, рост составит 30 процентов по сравнению с 2023 годом, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Ожидается, что в 2024 году темпы прироста количества въездных туристических поездок из Китая увеличатся на 15 процентов по сравнению с допандемийными годами. Таким образом, число гостей из КНР составит около 468 тысяч при росте 30 процентов (к 2023 году - ред.)", – сказали в министерстве.
Там уточнили, что, по предварительным прогнозам, в 2023 году въездной туристический поток из Китая составит 300-400 тысяч человек.
"До пандемии въезд по безвизовому каналу составлял 80 процентов от всего китайского туристического потока. В этом году ожидаем предположительно 60 процентов", – уточнили в ведомстве.
Ранее в августе в Минэкономразвития сообщали, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг четырех миллионов человек: примерно по два миллиона с каждой стороны.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань в начале августа прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов в начале августа.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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