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СМИ: член правящей партии Японии посетил связанный с милитаризмом храм - РИА Новости, 15.08.2023
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04:04 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/khram-1890098126.html
СМИ: член правящей партии Японии посетил связанный с милитаризмом храм
СМИ: член правящей партии Японии посетил связанный с милитаризмом храм - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: член правящей партии Японии посетил связанный с милитаризмом храм
Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T04:04
2023-08-15T04:04
в мире
япония
токио
азия
коити хагиуда
фумио кисида
синдзо абэ
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ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей Либерально-демократической партии, посетил храм Ясукуни в Токио, который часто ассоциируется в странах Азии с японским милитаризмом. По данным агентства Киодо, Хагиуда посетил храм утром вторника по случаю дня окончания войны 15 августа 1945 года. Не исключается, что в течение дня Ясукуни посетят еще ряд членов японского правительства. Вместе с этим, как отмечает агентство, премьер-министр Японии Фумио Кисида воздержится от визита в храм, но при этом направит за личный счет подношение тамагуси - ветвь сакаки с прикрепленными к ним бумажными полосками. Кроме этого, глава японского правительства во вторник посетил Национальное кладбище Тидоригафути, где расположен мемориал неопознанным погибшим во время Второй мировой войны, и возложил венок. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. С 2013 года японские премьер-министры не посещают храм лично, ограничиваясь отправлением ритуальных пожертвований. После своего избрания покойный премьер-министр Синдзо Абэ только один раз лично посещал храм, в декабре 2013 года, однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор он воздерживался от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. Новый визит в храм он нанес только после того, как ушел с поста премьер-министра в 2020 году. Его преемник, премьер-министр Ёсихидэ Суга, также не посещал храм лично. Этому примеру последовал и нынешний премьер Фумио Кисида. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
https://ria.ru/20230421/protest-1866828688.html
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в мире, япония, токио, азия, коити хагиуда, фумио кисида, синдзо абэ
В мире, Япония, Токио, Азия, Коити Хагиуда, Фумио Кисида, Синдзо Абэ
СМИ: член правящей партии Японии посетил связанный с милитаризмом храм

Киодо: член правящей партии Японии посетил ассоциирующийся с милитаризмом храм

© Flickr / haru__qМилитаристский храм Ясукуни в Токио
Милитаристский храм Ясукуни в Токио - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Flickr / haru__q
Милитаристский храм Ясукуни в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей Либерально-демократической партии, посетил храм Ясукуни в Токио, который часто ассоциируется в странах Азии с японским милитаризмом.
По данным агентства Киодо, Хагиуда посетил храм утром вторника по случаю дня окончания войны 15 августа 1945 года.
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МИД КНР выразил протест из-за подношения премьера Японии храму Ясукуни
21 апреля, 10:55
Не исключается, что в течение дня Ясукуни посетят еще ряд членов японского правительства. Вместе с этим, как отмечает агентство, премьер-министр Японии Фумио Кисида воздержится от визита в храм, но при этом направит за личный счет подношение тамагуси - ветвь сакаки с прикрепленными к ним бумажными полосками. Кроме этого, глава японского правительства во вторник посетил Национальное кладбище Тидоригафути, где расположен мемориал неопознанным погибшим во время Второй мировой войны, и возложил венок.
Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
С 2013 года японские премьер-министры не посещают храм лично, ограничиваясь отправлением ритуальных пожертвований. После своего избрания покойный премьер-министр Синдзо Абэ только один раз лично посещал храм, в декабре 2013 года, однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор он воздерживался от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. Новый визит в храм он нанес только после того, как ушел с поста премьер-министра в 2020 году. Его преемник, премьер-министр Ёсихидэ Суга, также не посещал храм лично. Этому примеру последовал и нынешний премьер Фумио Кисида.
В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
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