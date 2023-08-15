СМИ: член правящей партии Японии посетил связанный с милитаризмом храм
Киодо: член правящей партии Японии посетил ассоциирующийся с милитаризмом храм
© Flickr / haru__qМилитаристский храм Ясукуни в Токио
© Flickr / haru__q
Милитаристский храм Ясукуни в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей Либерально-демократической партии, посетил храм Ясукуни в Токио, который часто ассоциируется в странах Азии с японским милитаризмом.
По данным агентства Киодо, Хагиуда посетил храм утром вторника по случаю дня окончания войны 15 августа 1945 года.
Не исключается, что в течение дня Ясукуни посетят еще ряд членов японского правительства. Вместе с этим, как отмечает агентство, премьер-министр Японии Фумио Кисида воздержится от визита в храм, но при этом направит за личный счет подношение тамагуси - ветвь сакаки с прикрепленными к ним бумажными полосками. Кроме этого, глава японского правительства во вторник посетил Национальное кладбище Тидоригафути, где расположен мемориал неопознанным погибшим во время Второй мировой войны, и возложил венок.
Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
С 2013 года японские премьер-министры не посещают храм лично, ограничиваясь отправлением ритуальных пожертвований. После своего избрания покойный премьер-министр Синдзо Абэ только один раз лично посещал храм, в декабре 2013 года, однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор он воздерживался от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. Новый визит в храм он нанес только после того, как ушел с поста премьер-министра в 2020 году. Его преемник, премьер-министр Ёсихидэ Суга, также не посещал храм лично. Этому примеру последовал и нынешний премьер Фумио Кисида.
В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.