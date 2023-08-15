https://ria.ru/20230815/kharkov-1890106966.html

Украинские силовики продолжают милитаризацию Харькова, заявил эксперт

Украинские силовики продолжают милитаризацию Харькова, заявил эксперт - РИА Новости, 15.08.2023

Украинские силовики продолжают милитаризацию Харькова, заявил эксперт

Украинское военно-политическое руководство продолжает милитаризацию Харькова, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:46

2023-08-15T07:46

2023-08-15T07:46

в мире

харьков

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинское военно-политическое руководство продолжает милитаризацию Харькова, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Населенный пункт Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колон. В различных учебных заведениях размещают военных, делая из них ППД (пункт постоянной дислокации - ред.) и ПВД (пункт временной дислокации - ред.) ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что для нужд армии изымают "автомобили коммунальной собственности".

https://ria.ru/20230815/naemnik-1890105780.html

харьков

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в мире, харьков, луганская народная республика, андрей марочко