https://ria.ru/20230815/kharkov-1890106966.html
Украинские силовики продолжают милитаризацию Харькова, заявил эксперт
Украинские силовики продолжают милитаризацию Харькова, заявил эксперт - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские силовики продолжают милитаризацию Харькова, заявил эксперт
Украинское военно-политическое руководство продолжает милитаризацию Харькова, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:46
2023-08-15T07:46
2023-08-15T07:46
в мире
харьков
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинское военно-политическое руководство продолжает милитаризацию Харькова, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Населенный пункт Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колон. В различных учебных заведениях размещают военных, делая из них ППД (пункт постоянной дислокации - ред.) и ПВД (пункт временной дислокации - ред.) ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что для нужд армии изымают "автомобили коммунальной собственности".
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харьков
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в мире, харьков, луганская народная республика, андрей марочко
В мире, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Украинские силовики продолжают милитаризацию Харькова, заявил эксперт
Марочко: политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова