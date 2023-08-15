https://ria.ru/20230815/kchr-1890167352.html

Темрезов: в КЧР восстановили и расширили мост в рамках нацпроекта БКД

Темрезов: в КЧР восстановили и расширили мост в рамках нацпроекта БКД - РИА Новости, 15.08.2023

Темрезов: в КЧР восстановили и расширили мост в рамках нацпроекта БКД

В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) завершился капремонт моста, разрушенного подмыва опор паводковыми водами,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:15

2023-08-15T12:15

2023-08-15T12:15

карачаево-черкесская республика

карачаевск

рашид темрезов

черкесск

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ЧЕРКЕССК, 15 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) завершился капремонт моста, разрушенного подмыва опор паводковыми водами, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. Два года назад в результате подмыва опор паводковыми водами мост, расположенный на трассе "Карачаевск - Сары -Тюз", был частично обрушен. К восстановлению сооружения приступили в 2022 году, и уже сейчас выполнен досрочно весь объем запланированных работ. Строителям удалось не только восстановить и укрепить прежнюю конструкцию, но и внести улучшения в проезжую часть: мост протяженностью 25 метров стал шире, удобнее и безопаснее как для автотранспорта, так и для пешеходов. "Теперь ширина проезжей части моста составляет более 12 метров, пропускная способность возросла до шести тысяч автомобилей в сутки", - сообщил Темрезов. Он добавил, что мост имеет большое значение для жителей республики, так как соединяет два населенных пункта - Каменномост и Карачаевск. В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 по 2022 годы отремонтировано почти 75 километров автомобильных дорог регионального значения и более 68 километров в столице республике – Черкесске.

https://ria.ru/20230810/kchr-1889258441.html

карачаевск

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

карачаевск, рашид темрезов, черкесск