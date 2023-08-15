https://ria.ru/20230815/germaniya-1890068726.html

Олаф Шольц пытается спасти Германию — и себя

Олаф Шольц пытается спасти Германию — и себя - РИА Новости, 15.08.2023

Олаф Шольц пытается спасти Германию — и себя

Олафа Шольца который день старательно песочат в европейских СМИ. В воскресенье с разгромной колонкой в его адрес выступило издание Welt, а вчера ядовитым... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:00

2023-08-15T08:00

2023-08-15T08:08

германия

украина

берлин (город)

олаф шольц

politico

welt

вооруженные силы украины

аналитика

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Олафа Шольца который день старательно песочат в европейских СМИ. В воскресенье с разгромной колонкой в его адрес выступило издание Welt, а вчера ядовитым текстом отметилось Politico.Повод для критики канцлера ФРГ оказался общий — его возмутительная медлительность при принятии решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Дело в том, что в конце прошлой недели Шольц прокомментировал данную тему, и из его крайне общих высказываний стало ясно, что Берлин будет затягивать эти поставки так долго, как только сможет. Формальный повод — дальность ракет, которые позволят ВСУ наносить удары по российским территориям. Германские власти заявляют это красной линией, пересечение которой может сделать их страну активным участником конфликта. Чтобы избежать такого развития событий, перед передачей Taurus Киеву в их конструкцию будут внесены изменения для ограничения дальности действия.Детский сад, конечно — о чем прямо написал и журналист Politico. Поставки танков Leopard и других германских вооружений Украине как закрыл для России вопрос о роли и месте ФРГ в противостоянии с Западом, так и открыл для нас более сложную тему — очевидно, что действие прививки, полученной Германией от Красной армии в 1945 году, закончилось. И с этим придется что-то делать. Никакие ухищрения Берлина с дальностью ракет ничего тут не изменят — нет сомнений, что и там это тоже прекрасно понимают.В реальности все эти пляски с бубнами скрывают куда более прозаические причины, по которым Шольц вдруг стал уклоняться от исполнения атлантического долга: ситуация в стране в целом и у него лично становится все более неприятной и сложной.В экономике нарастают проблемы: Германии грозит сомнительная честь продемонстрировать худшие в Европе результаты за год. Что, в общем, немудрено, учитывая, с каким энтузиазмом правящие силы (особенно стараются "Зеленые") разрушают национальную промышленность. Это начинает сказываться на общественных настроениях. Стремительный взлет популярности "Альтернативы для Германии" уже заставил бить во все колокола прогрессивную общественность. Зато у самого канцлера с общественной поддержкой печаль: свежий опрос показал, что большинство немцев считают его слабым руководителем — 73 процента опрошенных заявили, что он не добивается своего по важным политическим вопросам. В правящей коалиции нарастают противоречия и склоки, которые покрывают густым туманом политическую судьбу самого Олафа Шольца. Нерадостного фона добавляет Украина, которая, с одной стороны, результатами контрнаступления не впечатляет, а с другой, обеспечила грандиозную антирекламу германской военной технике. Многочисленные уничтоженные "Леопарды" стали едва ли не главным символом последних месяцев боевых действий.В общем, похоже, несмотря на закрученные политические гайки и жесткую цензуру, до немцев — как рядовых, так и высокопоставленных — начала доходить уготованная их стране американцами судьба жертвенного барашка, которого планируется выпотрошить во спасение Соединенных Штатов. А непопулярный слабый канцлер — самая очевидная кандидатура для расплаты за общественное недовольство.Однако, несмотря на свою немощь, похоже, Шольц обладает достаточными амбициями, чтобы побороться за собственное политическое выживание и сохранение за собой главного государственного поста. А для этого ему необходимо качнуться от беспрекословного подчинения Вашингтону, что он демонстрировал с момента занятия кресла канцлера, в сторону национальных интересов Германии. Хотя, конечно, затягивание поставок Taurus Киеву — очень слабый ход, не способный повлиять ни на что.В этом смысле критические комментарии СМИ (а европейский медиамейнстрим находится, как и "Зеленые", под жестким контролем Вашингтона) очень показательны: они не столько злобные, сколько глумливые по отношению к канцлеру.Потому что самое главное Шольц уже сделал: за почти два года нахождения у власти он обеспечил создание ключевых условий для уничтожения Германии американцами. Процесс зашел так далеко, что есть большие сомнения, что его в принципе можно обратить вспять. И можно уверенно сказать, что это точно не по плечу слабому канцлеру.

https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html

https://ria.ru/20230814/zapad-1889839192.html

https://ria.ru/20230808/germaniya-1888731634.html

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германия, украина, берлин (город), олаф шольц, politico, welt, вооруженные силы украины, аналитика