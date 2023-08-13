Рейтинг@Mail.ru
Немцы считают Шольца слабым руководителем, показал опрос - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/sholts-1889832008.html
Немцы считают Шольца слабым руководителем, показал опрос
Немцы считают Шольца слабым руководителем, показал опрос - РИА Новости, 13.08.2023
Немцы считают Шольца слабым руководителем, показал опрос
Большинство немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца слабым руководителем, следует из воскресного опроса "Политический барометр", проведенного... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:31
2023-08-13T18:31
в мире
германия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907436_0:0:3408:1917_1920x0_80_0_0_c2696d579eed48570aff3c6055b94a82.jpg
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Большинство немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца слабым руководителем, следует из воскресного опроса "Политический барометр", проведенного исследовательской компанией Wahlen по заказу второго немецкого канала ZDF. Согласно результатам опроса, только 21% респондентов считают, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. При этом 73% отмечает, что канцлер не склонен к этому. Респонденты также критически относятся к тому, как общается канцлер. По данным опроса, 72% считают справедливым утверждение о том, что Шольц чаще других политиков не дает конкретных ответов на вопросы в политических интервью. Только 19% считают, что это обвинение не соответствует действительности. Опрос был проведен 9-10 августа компанией Wahlen. Был опрошен 1061 случайно выбранный респондент, имеющий право голосовать. Опрос является репрезентативным для всего населения Германии.
https://ria.ru/20230609/sholts-1877203855.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907436_679:0:3408:2047_1920x0_80_0_0_6f598c7da61c9ec538c9ae57f0515cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Немцы считают Шольца слабым руководителем, показал опрос

ZDF: 73% немцев считают, что Шольц не может добиться своего по важным вопросам

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Большинство немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца слабым руководителем, следует из воскресного опроса "Политический барометр", проведенного исследовательской компанией Wahlen по заказу второго немецкого канала ZDF.
Согласно результатам опроса, только 21% респондентов считают, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. При этом 73% отмечает, что канцлер не склонен к этому.
Респонденты также критически относятся к тому, как общается канцлер. По данным опроса, 72% считают справедливым утверждение о том, что Шольц чаще других политиков не дает конкретных ответов на вопросы в политических интервью. Только 19% считают, что это обвинение не соответствует действительности.
Опрос был проведен 9-10 августа компанией Wahlen. Был опрошен 1061 случайно выбранный респондент, имеющий право голосовать. Опрос является репрезентативным для всего населения Германии.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети
9 июня, 13:40
 
В миреГерманияОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала