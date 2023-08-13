https://ria.ru/20230813/sholts-1889832008.html
Немцы считают Шольца слабым руководителем, показал опрос
Немцы считают Шольца слабым руководителем, показал опрос - РИА Новости, 13.08.2023
Немцы считают Шольца слабым руководителем, показал опрос
Большинство немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца слабым руководителем, следует из воскресного опроса "Политический барометр", проведенного... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:31
2023-08-13T18:31
2023-08-13T18:31
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Большинство немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца слабым руководителем, следует из воскресного опроса "Политический барометр", проведенного исследовательской компанией Wahlen по заказу второго немецкого канала ZDF. Согласно результатам опроса, только 21% респондентов считают, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. При этом 73% отмечает, что канцлер не склонен к этому. Респонденты также критически относятся к тому, как общается канцлер. По данным опроса, 72% считают справедливым утверждение о том, что Шольц чаще других политиков не дает конкретных ответов на вопросы в политических интервью. Только 19% считают, что это обвинение не соответствует действительности. Опрос был проведен 9-10 августа компанией Wahlen. Был опрошен 1061 случайно выбранный респондент, имеющий право голосовать. Опрос является репрезентативным для всего населения Германии.
https://ria.ru/20230609/sholts-1877203855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Немцы считают Шольца слабым руководителем, показал опрос
ZDF: 73% немцев считают, что Шольц не может добиться своего по важным вопросам