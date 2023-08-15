https://ria.ru/20230815/forum-1890305447.html

Российско-китайский форум "Ростки" ожидает более трех тысяч участников

Российско-китайский форум "Ростки" ожидает более трех тысяч участников - РИА Новости, 15.08.2023

Российско-китайский форум "Ростки" ожидает более трех тысяч участников

Более 3 тысяч участников ожидается на первом российско-китайском форуме "Ростки", направленном на совершенствование взаимоотношений двух стран, который пройдет... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T21:35

2023-08-15T21:35

2023-08-15T21:35

республика татарстан

экономика

китай

казань

россия

рустам минниханов

брикс

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КАЗАНЬ, 15 авг – РИА Новости. Более 3 тысяч участников ожидается на первом российско-китайском форуме "Ростки", направленном на совершенствование взаимоотношений двух стран, который пройдет в Казани 7-8 сентября, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Ожидается, что в форуме примут участие более 3 тысяч человек. Будет организовано порядка 40 деловых сессий по разным направлениям… Республика Татарстан имеет большой опыт работы с китайскими провинциями и выступает как площадка и основной организатор форума", - говорится в сообщении по итогам заседания оргкомитета форума, которое прошло с участием главы Татарстана Рустама Минниханова и генерального консула КНР в Казани Сян Бо. В ходе заседания оргкомитета возглавляющий его премьер-министр Татарстана Алексей Песошин напомнил, что сегодня российско-китайские связи развиваются по всем направлениям, в том числе и на региональном уровне. Наиболее важными являются такие, как поставки нефтехимической продукции, связи в области высоких технологий, привлечение китайских компаний в особые экономические зоны и другие. В рамках форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" запланированы сессии и деловые встречи в частности по таким темам, как "Практические аспекты российско-китайского делового сотрудничества", "Россия – Китай: сближение через конгрессно-выставочную деятельность", "Как российским малым и средним предприятиям выйти на рынок КНР". Одним из важных направлений станет тема транспорта и логистики. В этом блоке в рамках форума состоятся обсуждения "Новый Шелковый путь: реализация проекта не территории РФ и влияние на глобальную экономику", "Электротранспорт: возрастающая роль для мировой экологии и возможности сотрудничества". Генеральный консул КНР в Казани подчеркнул, что сегодня сотрудничество РФ с Китаем развивается по целому ряду направлений. Сян Бо выразил уверенность, что форум будет играть важную роль в межрегиональных отношениях, приглашения к участию, по его словам, направлены во все провинции КНР. Генконсул напомнил, что в 2024 году в Казани планируется проведение саммита БРИКС, и это также открывает новые возможности для взаимоотношений с Татарстаном. Глава Татарстана подчеркнул, что сегодня взаимодействие с Китаем - это приоритетное направление сотрудничества, Китай является стратегическим партнером России. Минниханов поручил обеспечить всю необходимую работу для визового и таможенного сопровождения иностранных гостей, встреч в аэропорту, заселения в отели, обеспечить необходимые меры безопасности в ходе мероприятий.

https://ria.ru/20230524/tatarstan-1873858810.html

https://ria.ru/20230523/tatarstan-1873568731.html

китай

казань

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, казань, россия, рустам минниханов, брикс