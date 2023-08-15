https://ria.ru/20230815/forum-1890128187.html
Запад пытался сорвать форум "Армия", заявил Шойгу
Запад пытался сорвать форум "Армия", заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Запад пытался сорвать форум "Армия", заявил Шойгу
Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум "Армия", но они провалились, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:23
2023-08-15T10:23
2023-08-15T10:25
форум "армия — 2023"
сергей шойгу
в мире
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум "Армия", но они провалились, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности."Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие в нем – яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий", - сказал Шойгу.Форум "Армия" и конференция проходят в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Форум посетят 69 иностранных делегаций, 29 из них будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов.
https://ria.ru/20230815/armiya-1890125398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2023", сергей шойгу, в мире, россия
Форум "Армия — 2023", Сергей Шойгу, В мире, Россия
Запад пытался сорвать форум "Армия", заявил Шойгу
Шойгу заявил о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум "Армия"