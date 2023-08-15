https://ria.ru/20230815/dopros-1890288630.html
Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили на допрос
Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили на допрос - РИА Новости, 15.08.2023
Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили на допрос
Мужчина, который хранил селитру в автосервисе в Махачкале, где произошло возгорание, доставлен на допрос к следователям, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:14
2023-08-15T19:14
2023-08-15T19:14
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина, который хранил селитру в автосервисе в Махачкале, где произошло возгорание, доставлен на допрос к следователям, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики."Насрулаева, который, предположительно, хранил селитру на автосервисе, доставили на допрос к следователям. Пока он не в статусе подозреваемого", – сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили на допрос
Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили на допрос к следователям