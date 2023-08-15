https://ria.ru/20230815/dopros-1890288630.html

Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили на допрос

Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили на допрос - РИА Новости, 15.08.2023

Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили на допрос

Мужчина, который хранил селитру в автосервисе в Махачкале, где произошло возгорание, доставлен на допрос к следователям, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:14

2023-08-15T19:14

2023-08-15T19:14

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина, который хранил селитру в автосервисе в Махачкале, где произошло возгорание, доставлен на допрос к следователям, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики."Насрулаева, который, предположительно, хранил селитру на автосервисе, доставили на допрос к следователям. Пока он не в статусе подозреваемого", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230815/vzryv-1890287971.html

махачкала

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан