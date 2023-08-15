https://ria.ru/20230815/devochka-1890270676.html

Гладков навестил в больнице пострадавшую от атаки дрона в Белгороде девочку

Гладков навестил в больнице пострадавшую от атаки дрона в Белгороде девочку - РИА Новости, 15.08.2023

Гладков навестил в больнице пострадавшую от атаки дрона в Белгороде девочку

Десятилетнюю девочку, которая пострадала в результате взрыва беспилотника в Белгороде, выпишут из больницы к пятнице, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:15

2023-08-15T18:15

2023-08-15T18:15

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая пострадала в результате взрыва беспилотника в Белгороде, выпишут из больницы к пятнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В воскресенье вечером беспилотник врезался в фасад многоэтажного дома в Белгороде. После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. В пяти квартирах были выбиты окна, повреждения получили 16 автомобилей. Во время происшествия пострадала 10-летняя девочка, которая гуляла возле дома. Ребенок поступил в больницу с инородным телом и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, на понедельник ребенку была назначена операция. Глава региона навестил девочку в больнице. "Металлический осколок в проекции правого локтевого сустава уже извлекли. Помимо этого, у девочки множественные осколочные ранения мягких тканей обеих рук и левой стопы. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. При дальнейшей положительной динамике уже к пятнице Диану отправят домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Как уточнил губернатор, воскресным вечером девочка возвращалась домой из кинотеатра со старшей сестрой. Когда украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом, девочки как раз проходили внизу, и на них посыпались осколки стекла и плитки. Они были в шоковом состоянии, поэтому первым делом позвонили родителям, а те достаточно быстро отвезли пострадавшего ребенка в приемное отделение детской областной больницы. "У старшей сестры, слава богу, повреждений не было", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20230814/belgorod-1889940339.html

белгород

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков