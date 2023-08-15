https://ria.ru/20230815/dagestan-1890195699.html

Жадность и алчность стали причинами ЧП на АЗС в Дагестане, заявил Меликов

Жадность и алчность стали причинами ЧП на АЗС в Дагестане, заявил Меликов - РИА Новости, 15.08.2023

Жадность и алчность стали причинами ЧП на АЗС в Дагестане, заявил Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о причинах взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, заявил, что во главе угла стоят жадность и алчность, когда люди пытаются... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:48

2023-08-15T13:48

2023-08-15T13:49

происшествия

махачкала

сергей меликов

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о причинах взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, заявил, что во главе угла стоят жадность и алчность, когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь выгоду. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на соседнюю заправку, после чего прогремел взрыв. Погибли 35 человек, свыше шестидесяти госпитализированы, в том числе дети. "Возбуждено уголовное дело, все остальные истории предоставим следствию. Я могу только свое мнение высказывать: мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду", – сказал Меликов на заседании оперативного штаба. По его словам, "по самым примитивным требованиям никак не может станция техобслуживания находиться в пяти метрах от заправочного комплекса хотя бы потому, что работа на станции техобслуживания предусматривает сварочные работы и искры, а заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа". "Но мы это делаем, своими руками зачастую создаем предпосылки для чрезвычайных ситуаций", - добавил он. "Организуйте проверки всех этих историй, тем более я сильно сомневаюсь, что они являются добросовестными налогоплательщиками, источниками пополнения бюджета. Они являются источниками пополнения кармана", – добавил руководитель республики.

https://ria.ru/20230815/obkhod-1890154869.html

https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890165607.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале