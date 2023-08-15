https://ria.ru/20230815/dagestan-1890111866.html

Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Дагестане выплатят компенсации

Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Дагестане выплатят компенсации - РИА Новости, 15.08.2023

Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Дагестане выплатят компенсации

Около 60 миллионов рублей суммарно будет выделено семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на АЗС на выезде из Махачкалы, сообщил глава Дагестана... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:59

2023-08-15T08:59

2023-08-15T08:59

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Около 60 миллионов рублей суммарно будет выделено семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на АЗС на выезде из Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба. "По предварительным расчетам, на оказание единовременного пособия нам потребуется около 60 миллионов рублей. Это из резервного фонда (республики)", – сказал Меликов. Семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью выплатят по 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью - по 200 тысяч рублей. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным, озвученным Меликовым, в результате ЧП погибли 27 человек, 102 обратились за медицинской помощью. 15 августа в Дагестане объявлено днем траура по погибшим.

https://ria.ru/20230815/dagestan-1890110546.html

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махачкала

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале