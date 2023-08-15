https://ria.ru/20230815/dagestan-1890111866.html
Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Дагестане выплатят компенсации
Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Дагестане выплатят компенсации - РИА Новости, 15.08.2023
Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Дагестане выплатят компенсации
Около 60 миллионов рублей суммарно будет выделено семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на АЗС на выезде из Махачкалы, сообщил глава Дагестана... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:59
2023-08-15T08:59
2023-08-15T08:59
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Около 60 миллионов рублей суммарно будет выделено семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на АЗС на выезде из Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба. "По предварительным расчетам, на оказание единовременного пособия нам потребуется около 60 миллионов рублей. Это из резервного фонда (республики)", – сказал Меликов. Семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью выплатят по 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью - по 200 тысяч рублей. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным, озвученным Меликовым, в результате ЧП погибли 27 человек, 102 обратились за медицинской помощью. 15 августа в Дагестане объявлено днем траура по погибшим.
https://ria.ru/20230815/dagestan-1890110546.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Дагестане выплатят компенсации
Семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Дагестане выделят 60 миллионов рублей