В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО
В Киеве заявили, что Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", — написал он в социальной сети Х (экс-Twitter).
По его мнению, представителям Североатлантического альянса стоило бы говорить об ускорении поставок оружия Киеву, а не об уступках территории Москве.
"Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?" — задался вопросом Подоляк.
О возможности Украины получить членство в НАТО в обмен на уступки территорий России заявил во вторник глава офиса генсека альянса Стиан Йенсен. По его словам, этот вопрос уже поднимался в блоке.
Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО. При этом он отметил, что уступка регионов Москве может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.