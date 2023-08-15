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В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО

В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО - РИА Новости, 15.08.2023

В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО

Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T20:01

2023-08-15T20:01

2023-08-15T20:45

в мире

украина

владимир зеленский

нато

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литва

михаил подоляк

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", — написал он в социальной сети Х (экс-Twitter).По его мнению, представителям Североатлантического альянса стоило бы говорить об ускорении поставок оружия Киеву, а не об уступках территории Москве."Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?" — задался вопросом Подоляк.О возможности Украины получить членство в НАТО в обмен на уступки территорий России заявил во вторник глава офиса генсека альянса Стиан Йенсен. По его словам, этот вопрос уже поднимался в блоке. Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО. При этом он отметил, что уступка регионов Москве может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.

https://ria.ru/20230815/nato-1890285647.html

https://ria.ru/20230815/nato-1890221362.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, россия, литва, михаил подоляк, киев, йенс столтенберг, g7