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В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 15.08.2023 (обновлено: 20:45 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/chlenstvo-1890296010.html
В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО
В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО
Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:01
2023-08-15T20:45
в мире
украина
владимир зеленский
нато
россия
литва
михаил подоляк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.&quot;Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, &lt;…&gt; уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения&quot;, — написал он в социальной сети Х (экс-Twitter).По его мнению, представителям Североатлантического альянса стоило бы говорить об ускорении поставок оружия Киеву, а не об уступках территории Москве."Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?" — задался вопросом Подоляк.О возможности Украины получить членство в НАТО в обмен на уступки территорий России заявил во вторник глава офиса генсека альянса Стиан Йенсен. По его словам, этот вопрос уже поднимался в блоке. Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО. При этом он отметил, что уступка регионов Москве может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.
https://ria.ru/20230815/nato-1890285647.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, россия, литва, михаил подоляк, киев, йенс столтенберг, g7
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Россия, Литва, Михаил Подоляк, Специальная военная операция на Украине, Киев, Йенс Столтенберг, G7
В Киеве заявили, что Украина не разменяет территории ради членства в НАТО

В Киеве заявили, что Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«

"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", — написал он в социальной сети Х (экс-Twitter).

По его мнению, представителям Североатлантического альянса стоило бы говорить об ускорении поставок оружия Киеву, а не об уступках территории Москве.
"Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?" — задался вопросом Подоляк.
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Медведев прокомментировал заявления офиса НАТО о вступлении Украины
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О возможности Украины получить членство в НАТО в обмен на уступки территорий России заявил во вторник глава офиса генсека альянса Стиан Йенсен. По его словам, этот вопрос уже поднимался в блоке.
Йенсен подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО. При этом он отметил, что уступка регионов Москве может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОРоссияЛитваМихаил ПодолякКиевЙенс СтолтенбергG7
 
 
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