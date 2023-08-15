https://ria.ru/20230815/chizhov-1890193022.html

В США станут задавать больше вопросов об Украине, заявил Чижов

В США станут задавать больше вопросов об Украине, заявил Чижов - РИА Новости, 15.08.2023

В США станут задавать больше вопросов об Украине, заявил Чижов

С началом избирательной кампании в США осенью этого года к демократам будет поступать все больше вопросов о том, куда идут деньги, направляемые якобы на помощь... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:34

2023-08-15T13:34

2023-08-15T13:34

украина

сша

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. С началом избирательной кампании в США осенью этого года к демократам будет поступать все больше вопросов о том, куда идут деньги, направляемые якобы на помощь Украине, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. "Реально с осени начнется предвыборная кампания в США, она будет идти год, и тогда вопрос - а что же происходит и куда идут наши деньги - будут задавать (администрации Белого дома) не отдельные политологи, общественные деятели или конгрессмены, а уже широкие массы американских избирателей", - сказал Чижов РИА Новости во вторник в рамках XI Московской конференции по международной безопасности, комментируя поддержку Западом существующего киевского режима. Сенатор также отметил, что экономическая ситуация является важнейшей и для Европы. Так, Германия находится на грани рецессии. Комментируя сообщения СМИ о том, что Киевом и его западными кураторами якобы планируется наступление в 2024 году, Чижов подчеркнул, что "киевский режим и его западные спонсоры все время пытаются изобрести предлог, по которому так называемое контрнаступление не получается". По словам законодателя, то была зима, потом весенняя распутица, впереди осень и вновь придет "генерал-мороз". Также киевские власти списывают свой провал на появившиеся минные поля. "Вот не было бы минных полей, все было бы хорошо", - сказал парламентарий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890132379.html

https://ria.ru/20230814/ssha-1889917057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, сергей лавров, владимир чижов, нато, совет федерации рф, в мире, форум "армия — 2023"