https://ria.ru/20230815/bomby-1890131959.html

Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных бомб

Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных бомб - РИА Новости, 15.08.2023

Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных бомб

Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, имеющихся у нее на вооружении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:36

2023-08-15T10:36

2023-08-15T10:52

россия

сша

украина

сергей шойгу

безопасность

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, имеющихся у нее на вооружении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине, отметил Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности. "Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230815/shoygu-1890131154.html

россия

сша

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, сергей шойгу, безопасность