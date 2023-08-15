https://ria.ru/20230815/bomby-1890131959.html
Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных бомб
Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных бомб - РИА Новости, 15.08.2023
Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных бомб
Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, имеющихся у нее на вооружении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:36
2023-08-15T10:36
2023-08-15T10:52
россия
сша
украина
сергей шойгу
безопасность
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, имеющихся у нее на вооружении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине, отметил Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности. "Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230815/shoygu-1890131154.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, украина, сергей шойгу, безопасность
Россия, США, Украина, Сергей Шойгу, Безопасность
Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных бомб
Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов