https://ria.ru/20230815/biolaboratorii-1890216583.html

В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине

В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 15.08.2023

В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что слова одного из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего о создании... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:52

2023-08-15T14:52

2023-08-15T14:52

в мире

сша

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ирина яровая

роберт кеннеди

такер карлсон

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что слова одного из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего о создании биолабораторий США на территории Украины являются подтверждением нарушения США условий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и основанием для международного расследования, следует из сообщения в телеграм-канале фракции "Единая Россия". Ранее во вторник Кеннеди сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. "Ирина Яровая: заявление Кеннеди — безусловное подтверждение нарушения США условий КБТО и основание для международного расследования", - следует из сообщения. По словам вице-спикера, страны, в которых Пентагон по аналогии с Украиной создал свои лаборатории, должны всерьёз разобраться с тем, что в них происходит на самом деле. "Очевидно, что заявление Кеннеди открывает новый угол зрения на этот вопрос и даёт основания гражданам Соединённых Штатов требовать расследования", - приводятся слова Яровой в телеграм-канале фракции. Ранее в апреле Совфед и Госдума утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

https://ria.ru/20230727/biolaboratorii-1886695596.html

https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html

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