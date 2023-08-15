Рейтинг@Mail.ru
В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/biolaboratorii-1890216583.html
В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине
В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что слова одного из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего о создании... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:52
2023-08-15T14:52
в мире
сша
украина
ирина яровая
роберт кеннеди
такер карлсон
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что слова одного из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего о создании биолабораторий США на территории Украины являются подтверждением нарушения США условий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и основанием для международного расследования, следует из сообщения в телеграм-канале фракции "Единая Россия". Ранее во вторник Кеннеди сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. "Ирина Яровая: заявление Кеннеди — безусловное подтверждение нарушения США условий КБТО и основание для международного расследования", - следует из сообщения. По словам вице-спикера, страны, в которых Пентагон по аналогии с Украиной создал свои лаборатории, должны всерьёз разобраться с тем, что в них происходит на самом деле. "Очевидно, что заявление Кеннеди открывает новый угол зрения на этот вопрос и даёт основания гражданам Соединённых Штатов требовать расследования", - приводятся слова Яровой в телеграм-канале фракции. Ранее в апреле Совфед и Госдума утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
https://ria.ru/20230727/biolaboratorii-1886695596.html
https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, ирина яровая, роберт кеннеди, такер карлсон, единая россия, госдума рф, министерство обороны сша, в мире – радио sputnik
В мире, США, Украина, Ирина Яровая, Роберт Кеннеди, Такер Карлсон, Единая Россия, Госдума РФ, Министерство обороны США, В мире – Радио Sputnik
В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине

Яровая: слова Кеннеди о лабораториях США на Украине подтверждают нарушение КБТО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что слова одного из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего о создании биолабораторий США на территории Украины являются подтверждением нарушения США условий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и основанием для международного расследования, следует из сообщения в телеграм-канале фракции "Единая Россия".
Ранее во вторник Кеннеди сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.
Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Косачев обратился к странам Африки по размещенным у них биолабораториям США
27 июля, 18:13
«
"Ирина Яровая: заявление Кеннеди — безусловное подтверждение нарушения США условий КБТО и основание для международного расследования", - следует из сообщения.
По словам вице-спикера, страны, в которых Пентагон по аналогии с Украиной создал свои лаборатории, должны всерьёз разобраться с тем, что в них происходит на самом деле.
«
"Очевидно, что заявление Кеннеди открывает новый угол зрения на этот вопрос и даёт основания гражданам Соединённых Штатов требовать расследования", - приводятся слова Яровой в телеграм-канале фракции.
Ранее в апреле Совфед и Госдума утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине
Вчера, 05:58
 
В миреСШАУкраинаИрина ЯроваяРоберт КеннедиТакер КарлсонЕдиная РоссияГосдума РФМинистерство обороны СШАВ мире – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала