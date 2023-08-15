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В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине
В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что слова одного из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего о создании... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:52
2023-08-15T14:52
2023-08-15T14:52
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что слова одного из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего о создании биолабораторий США на территории Украины являются подтверждением нарушения США условий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и основанием для международного расследования, следует из сообщения в телеграм-канале фракции "Единая Россия". Ранее во вторник Кеннеди сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. "Ирина Яровая: заявление Кеннеди — безусловное подтверждение нарушения США условий КБТО и основание для международного расследования", - следует из сообщения. По словам вице-спикера, страны, в которых Пентагон по аналогии с Украиной создал свои лаборатории, должны всерьёз разобраться с тем, что в них происходит на самом деле. "Очевидно, что заявление Кеннеди открывает новый угол зрения на этот вопрос и даёт основания гражданам Соединённых Штатов требовать расследования", - приводятся слова Яровой в телеграм-канале фракции. Ранее в апреле Совфед и Госдума утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
https://ria.ru/20230727/biolaboratorii-1886695596.html
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В ГД прокомментировали слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине
Яровая: слова Кеннеди о лабораториях США на Украине подтверждают нарушение КБТО