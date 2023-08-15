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Первые группы приморских туристов отправились в Китай по безвизу - РИА Новости, 15.08.2023
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Туризм
 
03:51 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/bezviz-1890097496.html
Первые группы приморских туристов отправились в Китай по безвизу
Первые группы приморских туристов отправились в Китай по безвизу - РИА Новости, 15.08.2023
Первые группы приморских туристов отправились в Китай по безвизу
Первые группы приморских туристов отправились в Китай в рамках безвизовых обменов, сообщает правительство Приморского края. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:51
2023-08-15T03:51
туризм
китай
приморский край
москва
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Первые группы приморских туристов отправились в Китай в рамках безвизовых обменов, сообщает правительство Приморского края. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела на прошлой неделе в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене. "Как рассказали в краевом агентстве по туризму, накануне, 14 августа, в ведомство поступили первые списки приморцев, которые отправятся в Китай в составе туристических групп без визы. А уже сегодня в Хуньчунь через автомобильный пункт пропуска "Краскино" пройдут девять групп туристов – это 162 человека", - говорится в сообщении. Руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский отметил, что Приморье готово со своей стороны принять иностранных гостей по безвизу. По данным властей региона, в 2018 году Приморье посетили 4,5 миллиона человек, в 2019 – 5 миллионов. В 2022 году в регионе после пандемийных ограничений турпоток начал восстанавливаться, в регионе побывали свыше 3 миллионов гостей. С января по июнь этого года Приморье приняло более 1,1 миллиона туристов – это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году регион ожидает свыше 3,5 миллиона туристов.
https://ria.ru/20230424/kitay-1867296089.html
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китай, приморский край, москва
Туризм, Китай, Приморский край, Москва
Первые группы приморских туристов отправились в Китай по безвизу

Первые группы туристов из Приморского края отправились в Китай по безвизу

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Туристы в аэропорту . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Первые группы приморских туристов отправились в Китай в рамках безвизовых обменов, сообщает правительство Приморского края.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела на прошлой неделе в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене.
«
"Как рассказали в краевом агентстве по туризму, накануне, 14 августа, в ведомство поступили первые списки приморцев, которые отправятся в Китай в составе туристических групп без визы. А уже сегодня в Хуньчунь через автомобильный пункт пропуска "Краскино" пройдут девять групп туристов – это 162 человека", - говорится в сообщении.
Руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский отметил, что Приморье готово со своей стороны принять иностранных гостей по безвизу.
По данным властей региона, в 2018 году Приморье посетили 4,5 миллиона человек, в 2019 – 5 миллионов. В 2022 году в регионе после пандемийных ограничений турпоток начал восстанавливаться, в регионе побывали свыше 3 миллионов гостей. С января по июнь этого года Приморье приняло более 1,1 миллиона туристов – это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году регион ожидает свыше 3,5 миллиона туристов.
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