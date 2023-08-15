https://ria.ru/20230815/bezviz-1890097496.html

Первые группы приморских туристов отправились в Китай по безвизу

Первые группы приморских туристов отправились в Китай по безвизу - РИА Новости, 15.08.2023

Первые группы приморских туристов отправились в Китай по безвизу

Первые группы приморских туристов отправились в Китай в рамках безвизовых обменов, сообщает правительство Приморского края. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T03:51

2023-08-15T03:51

2023-08-15T03:51

туризм

китай

приморский край

москва

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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Первые группы приморских туристов отправились в Китай в рамках безвизовых обменов, сообщает правительство Приморского края. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела на прошлой неделе в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене. "Как рассказали в краевом агентстве по туризму, накануне, 14 августа, в ведомство поступили первые списки приморцев, которые отправятся в Китай в составе туристических групп без визы. А уже сегодня в Хуньчунь через автомобильный пункт пропуска "Краскино" пройдут девять групп туристов – это 162 человека", - говорится в сообщении. Руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский отметил, что Приморье готово со своей стороны принять иностранных гостей по безвизу. По данным властей региона, в 2018 году Приморье посетили 4,5 миллиона человек, в 2019 – 5 миллионов. В 2022 году в регионе после пандемийных ограничений турпоток начал восстанавливаться, в регионе побывали свыше 3 миллионов гостей. С января по июнь этого года Приморье приняло более 1,1 миллиона туристов – это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году регион ожидает свыше 3,5 миллиона туристов.

https://ria.ru/20230424/kitay-1867296089.html

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китай, приморский край, москва