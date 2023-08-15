https://ria.ru/20230815/bespilotniki-1890298730.html

В Киеве назвали российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ

В Киеве назвали российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023

В Киеве назвали российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ

Российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T20:20

2023-08-15T20:20

2023-08-15T21:04

специальная военная операция на украине

киев

россия

запорожская область

владимир зеленский

андрей ермак

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале."Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности — ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан", для наших сил. Это угроза, которую не имеем права игнорировать. Принял во внимание", — написал он после общения с бойцами ВСУ.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где встретился с бригадами ВСУ на Мелитопольском направлении. Подразделения доложили о потребностях в средствах радиоэлектронной борьбы, системах ПВО и беспилотниках.На прошлой неделе Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников, в том числе дронов "Ланцет". По его словам, они показали высокую эффективность на поле боя.Российские военные активно применяют беспилотники "Орлан-30" и "Орлан-10" в зоне проведения специальной военной операции. Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки этого типа дронов в Вооруженные силы выросли в 53 раза.

https://ria.ru/20230810/lantset-1889194541.html

https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, запорожская область, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, ростех