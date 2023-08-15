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В Киеве назвали российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 15.08.2023 (обновлено: 21:04 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/bespilotniki-1890298730.html
В Киеве назвали российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ
В Киеве назвали российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
В Киеве назвали российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ
Российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:20
2023-08-15T21:04
специальная военная операция на украине
киев
россия
запорожская область
владимир зеленский
андрей ермак
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.&quot;Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности — ударный &quot;Ланцет&quot; и разведывательный &quot;Орлан&quot;, для наших сил. Это угроза, которую не имеем права игнорировать. Принял во внимание&quot;, — написал он после общения с бойцами ВСУ.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где встретился с бригадами ВСУ на Мелитопольском направлении. Подразделения доложили о потребностях в средствах радиоэлектронной борьбы, системах ПВО и беспилотниках.На прошлой неделе Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников, в том числе дронов "Ланцет". По его словам, они показали высокую эффективность на поле боя.Российские военные активно применяют беспилотники "Орлан-30" и "Орлан-10" в зоне проведения специальной военной операции. Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки этого типа дронов в Вооруженные силы выросли в 53 раза.
https://ria.ru/20230810/lantset-1889194541.html
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киев, россия, запорожская область, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, ростех
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Запорожская область, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Ростех
В Киеве назвали российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ

Офис Зеленского назвал российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30"
Военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.
«

"Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности — ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан", для наших сил. Это угроза, которую не имеем права игнорировать. Принял во внимание", — написал он после общения с бойцами ВСУ.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где встретился с бригадами ВСУ на Мелитопольском направлении. Подразделения доложили о потребностях в средствах радиоэлектронной борьбы, системах ПВО и беспилотниках.
На прошлой неделе Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников, в том числе дронов "Ланцет". По его словам, они показали высокую эффективность на поле боя.
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Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

Российские военные активно применяют беспилотники "Орлан-30" и "Орлан-10" в зоне проведения специальной военной операции. Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки этого типа дронов в Вооруженные силы выросли в 53 раза.
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