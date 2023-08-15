В Киеве назвали российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ
Офис Зеленского назвал российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" проблемой для ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30"
Военнослужащий готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.
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"Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности — ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан", для наших сил. Это угроза, которую не имеем права игнорировать. Принял во внимание", — написал он после общения с бойцами ВСУ.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где встретился с бригадами ВСУ на Мелитопольском направлении. Подразделения доложили о потребностях в средствах радиоэлектронной борьбы, системах ПВО и беспилотниках.
На прошлой неделе Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников, в том числе дронов "Ланцет". По его словам, они показали высокую эффективность на поле боя.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Российские военные активно применяют беспилотники "Орлан-30" и "Орлан-10" в зоне проведения специальной военной операции. Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки этого типа дронов в Вооруженные силы выросли в 53 раза.