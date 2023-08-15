https://ria.ru/20230815/bali-1889934733.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Бали осенью
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Бали осенью - РИА Новости, 15.08.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Бали осенью
Туроператоры начали готовиться к продаже путевок на Бали после анонсированного открытия прямого авиасообщения с 20 сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:57
2023-08-15T03:57
2023-08-15T03:57
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры начали готовиться к продаже путевок на Бали после анонсированного открытия прямого авиасообщения с 20 сентября, сообщает АТОР.Спрос ожидается высокий, поскольку главным сдерживающим фактором роста турпотока было отсутствие прямых рейсов. Причем даже сейчас, когда добраться на остров можно только с пересадкой, число путешественников, отправляющихся туда, превысило допандемийные показатели, говорят эксперты.Стоимость прямого перелета пока неизвестна. Эксперты рассказывают, что билет из Москвы в Денпасар с вылетом в конце сентября можно найти за 46 тысяч рублей. Время в пути – больше 40 часов, три пересадки – в Пекине, Сингапуре и Джакарте.Примерно столько же времени и денег придется потратить на дорогу, если лететь с двумя пересадками в Китае и одной в Малайзии. В три раза меньше времени займет перелет со стыковкой в катаре – 17 часов. Но билет в один конец будет стоить не менее 69,5 тысячи рублей.Минимальный бюджет на недельный тур на двоих в конце сентября – от 252 тысяч рублей, подсчитали участники рынка.
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РИА Новости
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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Бали осенью
Туроператоры: осенью отдых на двоих на Бали стоит от 252 тысяч рублей