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Прокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане
Прокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане - РИА Новости, 15.08.2023
Прокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после ЧП в Махачкале, сообщила... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:57
2023-08-15T12:57
2023-08-15T14:20
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после ЧП в Махачкале, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Речь идет о проверке промышленной и пожарной безопасности на заправках.Отмечается, что сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений. К проверке привлекли специалистов территориальных органов МЧС, Ростехнадзора, государственного строительного надзора и газоснабжающих организаций.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, чп на азс в махачкале
Происшествия, Россия, Генеральная прокуратура РФ, ЧП на АЗС в Махачкале
Прокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане
Генпрокурор Краснов поручил проверить АЗС в Дагестане после взрыва
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после ЧП в Махачкале, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Речь идет о проверке промышленной и пожарной безопасности на заправках.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений. К проверке привлекли специалистов территориальных органов МЧС, Ростехнадзора, государственного строительного надзора и газоснабжающих организаций.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9