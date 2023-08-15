https://ria.ru/20230815/azs-1890178604.html

Прокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане

Прокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане - РИА Новости, 15.08.2023

Прокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после ЧП в Махачкале, сообщила... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:57

2023-08-15T12:57

2023-08-15T14:20

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

чп на азс в махачкале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890122500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12d8c51d0dae9ecd90bd3d0f12a7940f.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане после ЧП в Махачкале, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Речь идет о проверке промышленной и пожарной безопасности на заправках.Отмечается, что сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений. К проверке привлекли специалистов территориальных органов МЧС, Ростехнадзора, государственного строительного надзора и газоснабжающих организаций.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, чп на азс в махачкале